В Москве спрыгнувшие с многоэтажки парашютисты приземлились на проезжую часть - видео

Экстремалов не испугали неблагоприятные погодные условия

В Москве несколько парашютистов спрыгнули с высотного здания. Приземляться любителям экстрима пришлось прямо на оживленную столичную магистраль. 

Людей с парашютами заметили автомобилисты, стоявшие на тот момент в пробке на Ленинском проспекте. Видео приземления публикует "Пятый канал"


При этом прыгнувших с высотки ничуть не смутил дождь и сильный ветер. Приземление, судя по видео, произошло удачно. Обстоятельства случившегося сейчас уточняются. 


Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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