Экстремалов не испугали неблагоприятные погодные условия

В Москве несколько парашютистов спрыгнули с высотного здания. Приземляться любителям экстрима пришлось прямо на оживленную столичную магистраль.

Людей с парашютами заметили автомобилисты, стоявшие на тот момент в пробке на Ленинском проспекте. Видео приземления публикует "Пятый канал".

При этом прыгнувших с высотки ничуть не смутил дождь и сильный ветер. Приземление, судя по видео, произошло удачно. Обстоятельства случившегося сейчас уточняются.



