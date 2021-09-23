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В Москве несколько парашютистов спрыгнули с высотного здания. Приземляться любителям экстрима пришлось прямо на оживленную столичную магистраль.
Людей с парашютами заметили автомобилисты, стоявшие на тот момент в пробке на Ленинском проспекте. Видео приземления публикует "Пятый канал".
При этом прыгнувших с высотки ничуть не смутил дождь и сильный ветер. Приземление, судя по видео, произошло удачно. Обстоятельства случившегося сейчас уточняются.
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