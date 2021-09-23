Проверка сердца на кардиокресле стала возможна в центрах "Мои документы"

Услугу оказывают бесплатно в 25 столичных МФЦ

Москвичи получили возможность проверить работу сердца, не обращаясь в поликлинику. Специальные кардиокресла установили в 25 офисах "Мои документы". Для использования нужен только полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Вся процедура занимает буквально минуту. Раздеваться не нужно – датчики расположены на рукоятках, за которые нужно держаться.

Пилотный проект по кардиомониторингу реализуется Московским центром инноваций в здравоохранении. С помощью кардиокресла можно быстро сделать скрининг сердечного ритма без участия медперсонала. Результаты измерения поступят в электронную медицинскую карту. Если будут обнаружены проблемы, к примеру, мерцательная аритмия, москвичу придет СМС с предложением записаться к кардиологу.

Для проверки на кардиокресле в МФЦ предварительная запись не нужна. Процедуру можно сделать, например, при обращении за другими услугами. Если полиса ОМС с собой не будет, сотрудники "Моих документов" смогут подсказать его номер. Тем, у кого еще нет доступа к электронной медкарте, тоже помогут его получить в центрах "Мои документы".

Напомним, районные центры госуслуг открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. Адреса центров, где уже установлены кардиокресла, указаны здесь.

О том, как изменилась система Госуслуг в Москве за последние 10 лет и какие услуги сейчас можно получить в "Моих документах", "Утро" писало ранее.