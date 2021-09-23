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В Екатеринбурге утро 23 сентября выдалось неспокойным. Неизвестный позвонил в оперативные службы и попросил передать угрожающее послание Владимиру Путину.
Мужчина, говоря с сильным арабским акцентом, предупредил российского президента о том, что готовится удар, который якобы будет осуществлен через пять часов. Аноним не представился, а лишь заметил, что у него есть информация, которая будет полезна.
Неизвестный также уточнил, что телеграмма предназначена лично для Владимира Владимировича. И хотя звонил телефонный террорист в Екатеринбург, он указал, что удар будет нанесен "совсем с другой стороны".
"Володе передайте. Через пять часов чтобы ВВС, ВКС, ВМФ, пехота были в готовности. Это приказ",
– закончил аноним, а после якобы запустил отсчет времени.
Правоохранители уже выяснили, что телефонный код, с которого был совершен угрожающий звонок, принадлежит Канаде. Но не исключено, что неизвестный использовал специальные программы IP-телефонии, пишет URA.ru.
Оперативные службы города уже запустили проверку данного сообщения. О том, был ли уведомлен президент России, не сообщается.
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пишут что те за кого голосовали по рекламе за ЕР - они отказываются быть в думе
опаньки))
как народ быдло развели то))
рекламировали себя а они палец средний всем показали и не пойдут ОТДЫХАТЬ в думу
вопрос другой - а чем плохо им там будет на отдыхе - а потому что они уже ОТДЫХАЮТ на том месте где сейчас просиживают штаны
но как они народец то оболгали)) ЗДОРОВО
скорее бы все они туда попали бы в рай