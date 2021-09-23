Послание российскому президенту было передано через телефон

В Екатеринбурге утро 23 сентября выдалось неспокойным. Неизвестный позвонил в оперативные службы и попросил передать угрожающее послание Владимиру Путину.

Мужчина, говоря с сильным арабским акцентом, предупредил российского президента о том, что готовится удар, который якобы будет осуществлен через пять часов. Аноним не представился, а лишь заметил, что у него есть информация, которая будет полезна.

Неизвестный также уточнил, что телеграмма предназначена лично для Владимира Владимировича. И хотя звонил телефонный террорист в Екатеринбург, он указал, что удар будет нанесен "совсем с другой стороны".

"Володе передайте. Через пять часов чтобы ВВС, ВКС, ВМФ, пехота были в готовности. Это приказ",

– закончил аноним, а после якобы запустил отсчет времени.

Правоохранители уже выяснили, что телефонный код, с которого был совершен угрожающий звонок, принадлежит Канаде. Но не исключено, что неизвестный использовал специальные программы IP-телефонии, пишет URA.ru.

Оперативные службы города уже запустили проверку данного сообщения. О том, был ли уведомлен президент России, не сообщается.