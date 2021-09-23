"Через пять часов": Путину угрожают терактом

"Через пять часов": Путину угрожают терактом
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Послание российскому президенту было передано через телефон

В Екатеринбурге утро 23 сентября выдалось неспокойным. Неизвестный позвонил в оперативные службы и попросил передать угрожающее послание Владимиру Путину. 

Мужчина, говоря с сильным арабским акцентом, предупредил российского президента о том, что готовится удар, который якобы будет осуществлен через пять часов. Аноним не представился, а лишь заметил, что у него есть информация, которая будет полезна. 

Неизвестный также уточнил, что телеграмма предназначена лично для Владимира Владимировича. И хотя звонил телефонный террорист в Екатеринбург, он указал, что удар будет нанесен "совсем с другой стороны". 

"Володе передайте. Через пять часов чтобы ВВС, ВКС, ВМФ, пехота были в готовности. Это приказ", 

– закончил аноним, а после якобы запустил отсчет времени. 

Правоохранители уже выяснили, что телефонный код, с которого был совершен угрожающий звонок, принадлежит Канаде. Но не исключено, что неизвестный использовал специальные программы IP-телефонии, пишет URA.ru

Оперативные службы города уже запустили проверку данного сообщения. О том, был ли уведомлен президент России, не сообщается. 

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

игорь
Пожаловаться Ответить
смешно уже другое
пишут что те за кого голосовали по рекламе за ЕР - они отказываются быть в думе
опаньки))
как народ быдло развели то))
рекламировали себя а они палец средний всем показали и не пойдут ОТДЫХАТЬ в думу
вопрос другой - а чем плохо им там будет на отдыхе - а потому что они уже ОТДЫХАЮТ на том месте где сейчас просиживают штаны
но как они народец то оболгали)) ЗДОРОВО
Гость314551
Пожаловаться Ответить
И зачем нам такие "новости", если нечего написать лучше ничего и не писать.
Гость311476
Пожаловаться Ответить
У нас готовы санкции против 35 российских чиновников и «бизнесменов». Там и мишустин и песков и много ещё кто. Дело не быстрое, но больше России помощи ждать не откуда.
игорь
Пожаловаться Ответить
да ПХ
скорее бы все они туда попали бы в рай
Гость314548
Пожаловаться Ответить
в палату №6 провели телефон?
1
новости партнеров
По теме

В МИД РФ призвали поляков остыть после нападок на "Северный поток-2"

Пока газопровод строился, цены на топливо неоднократно менялись в разные стороны

Сенаторы освистали главу Минобороны Франции после заявления о скандале с подлодками - видео

Министр не смогла убедить парламентариев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей