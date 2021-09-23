Приложение «Дневник МЭШ» стало финалистом международной премии образовательных проектов

Эксперты высоко оценили московский сервис для школьников и их родителей

Мобильное приложение "Дневник МЭШ" проекта "Московская электронная школа" вошло в тройку финалистов премии GESS Eduсation Awards в категории "Лучшее бесплатное приложение/программное обеспечение". Всего на конкурс поступило более 800 заявок из 59 стран. Победителей объявят 15 ноября на церемонии GESS Dubai.

"Московская электронная школа" – это совместная разработка Департамента образования и науки и Департамента информационных технологий Москвы. Запущен проект в 2016 году. Сейчас количество пользователей сервисов "МЭШ" превышает 2,8 миллиона человек, среди которых педагоги, школьники и их родители.

Одним из ключевых сервисов "МЭШ" является электронный дневник. Это не просто расписание и оценки, а интегрированная образовательная среда, с помощью которой школьники могут выполнять цифровые задания, участвовать в обсуждениях, изучать интерактивные приложения и учебники. Родители при этом получают всю информацию по обучению детей и имеют возможность связаться с учителями в чатах.

Для удобства пользователей электронный дневник и другие сервисы "МЭШ" доступны как в веб-версии, так и в виде мобильного приложения.

"Важно, чтобы доступ к сервисам “МЭШ” москвичи могли получить в любое время и с любого устройства, поэтому было создано мобильное приложение “Дневник МЭШ”. Благодаря ему учебные материалы школьной программы, расписание и оценки всегда находятся под рукой",

– пояснил глава московского Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Функционал мобильной версии дневника практически полностью дублирует возможности веб-версии. Благодаря интеграции приложения с сервисом "Москвенок" родители могут также контролировать посещаемость образовательного учреждения, просматривать меню в столовых, пополнять лицевой счет ребенка, следить за его питанием.

"Каждый родитель может буквально за пару минут создать в приложении уведомление об отсутствии ребенка на уроках или настроить подписку на получение push-уведомлений об оценках за день и о домашнем задании по предметам на завтра",

– рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Приложение "Дневник МЭШ" можно бесплатно скачать из App Store и Google Play.