Будет как новая: как быстро очистить замшевую обувь

Будет как новая: как быстро очистить замшевую обувь
Фото: Aftonbladet / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Тратиться на специальные и дорогостоящие средства не придется

Осень – это время дождей и слякоти. Особенно страдает от этого замшевая обувь, которая требует постоянного ухода за собой. Да и содержать в чистоте ботинки из такого материала непросто. Но есть некоторые хитрости, которые позволят быстро избавиться от любых пятен. И при этом такой способ не потребует лишних трат, потому что средство для очистки готовится за считанные минуты, а ингредиенты есть у каждого дома. 

Как очистить замшевую обувь в домашних условиях 

Для начала нужно просто взять 1/2 стакана обычного уксуса и немного средства для мытья посуды. 

Затем оба ингредиента следует смешать до однородности. 

Для очищения также потребуется чистая тряпка, которую следует смочить в приготовленном растворе, а после пройтись по пятнам и грязи на обуви. 

Остается только просушить ботинки с помощью фена. Будьте готовы, что обувь будет выглядеть как новая, и даже от въевшихся пятен не останется и следа.  

Ранее "Утро.Ньюс" делилось хитростями, которые позволят с легкостью поддерживать чистоту в холодильнике. Например, отдел для фруктов и овощей рекомендуется застелить бумагой, чтобы она впитывала лишнюю влагу и продлит срок хранения продуктов. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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