Участники онлайн-голосования в Москве перевели на благотворительность почти 22 миллиона призовых баллов

1 балл по программе "Миллион призов" равен 1 рублю

Многие участники дистанционного электронного голосования, выигравшие в акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов", перечислили свои призовые баллы в благотворительные фонды. В общей сложности пожертвования составили около 22 миллионов рублей. Об этом сообщили в Московской торгово-промышленной палате, при поддержке которой организована программа.

Чаще всего москвичи выбирали фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы". Туда перевели более 10 млн рублей. На втором и третьем месте благотворительные фонды помощи бездомным животным "Котодетки" и "Ника" – 8,7 млн и 4 млн рублей соответственно.

"Для нашей организации поддержка, поступившая от участников программы “Миллион призов”, стала большим подспорьем. В сложный пандемийный год возросли просьбы о помощи от одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, проживающих в Москве",

– отметила исполнительный директор международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Рустамова.

В рамках акции "Миллион призов" среди участников онлайн-голосования разыграна 21 квартира, 100 легковых автомобилей, а также 250 тысяч сертификатов номиналом 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч баллов, где один балл равен одному рублю. Потратить баллы можно в торговых сетях-партнерах акции, аптеках, ресторанах, развлекательных центрах, или перевести в один из 50 благотворительных организаций.

В рамках программы "Миллион призов" с июля 2020 г. прошло уже четыре акции. Их победители в общей сложности перевели на благотворительность более 61 млн рублей.