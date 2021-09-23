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Россияне имеют право на внеплановое повышение пенсий в течение года. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.
В частности, граждане начинают получать надбавку после 80 лет. Оформлять ничего не нужно – пересчет выплат произойдет автоматически, причем именно с даты юбилея.
Еще один случай, когда пенсию пересчитывают не вместе со всеми, а с начала любого нового месяца, – это появление у работающего пенсионера "северного" стажа. Но здесь нужно, чтобы гражданин сам обратился в ПФР и предоставил соответствующие документы.
При этом перерасчеты по указанным поводам не отменяют ежегодной индексации выплат, которая проходит в установленные даты. Так, с 1 января традиционно повышаются страховые пенсии, которые получают пожилые россияне. С 1 апреля индексируются социальные выплаты, в том числе пенсии по инвалидности. С 1 августа происходит перерасчет пенсий работающих пенсионеров за счет накопленных за предыдущий год пенсионных баллов.
Ранее стало известно, что правительство планирует поднять страховые пенсии в 2022 г. на 5,9%, социальные выплаты вырастут еще больше.
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