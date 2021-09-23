В ПФР рассказали о внеплановом повышении пенсии

В ПФР рассказали о внеплановом повышении пенсии
Фото: ALEXEY BYCHKOV / Global Look Press / www.globallookpress.com
Выплаты пересчитают в зависимости от конкретных обстоятельств

Россияне имеют право на внеплановое повышение пенсий в течение года. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

В частности, граждане начинают получать надбавку после 80 лет. Оформлять ничего не нужно – пересчет выплат произойдет автоматически, причем именно с даты юбилея.

Еще один случай, когда пенсию пересчитывают не вместе со всеми, а с начала любого нового месяца, – это появление у работающего пенсионера "северного" стажа. Но здесь нужно, чтобы гражданин сам обратился в ПФР и предоставил соответствующие документы.

При этом перерасчеты по указанным поводам не отменяют ежегодной индексации выплат, которая проходит в установленные даты. Так, с 1 января традиционно повышаются страховые пенсии, которые получают пожилые россияне. С 1 апреля индексируются социальные выплаты, в том числе пенсии по инвалидности. С 1 августа происходит перерасчет пенсий работающих пенсионеров за счет накопленных за предыдущий год пенсионных баллов.

Ранее стало известно, что правительство планирует поднять страховые пенсии в 2022 г. на 5,9%, социальные выплаты вырастут еще больше.

Фоторепортаж
Пенсионный балл: чему равен и как накопить
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Источник: Сайт ПФР
Николай ВИКТОРОВ

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