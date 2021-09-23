Мерзавцы сядут: Лукашенко велел вычислить шпионов на предприятиях

Мерзавцы сядут: Лукашенко велел вычислить шпионов на предприятиях
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Минск ищет способы обойти санкции Запада

Запад стремится уничтожить Белоруссию, разрушив ее экономику. Ему подыгрывают некие силы изнутри. В частности, некоторые белорусы за вознаграждение доносят спецслужбам за границей, каким образом Минск пытается обойти европейские санкции. Таких "мерзавцев" нужно вычислять и судить за измену, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, подобные активисты не просто отстаивают свою гражданскую позицию и борются за личные взгляды. Они намеренно вредят экономике республике, а значит и всему государству и населению в целом.

"Шпионят фактически и сдают информацию туда. Нескольких мы выявили. Сядут, и надолго. Это я прямо говорю. Но тем не менее, единицы еще остались. Мы их должны видеть",

– призвал белорусский лидер на совещании с министром промышленности РБ Петом Пархомчиком и вице-премьером Юрием Назаровым. Видеокадры встречи опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее в Минске вынесли суровый приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку. По мнению экспертов, им придется сидеть в тюрьме, пока в Белоруссии не сменится власть или пока Запад не согласится на торг с Лукашенко.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

В МИД РФ призвали поляков остыть после нападок на "Северный поток-2"

Пока газопровод строился, цены на топливо неоднократно менялись в разные стороны

Сенаторы освистали главу Минобороны Франции после заявления о скандале с подлодками - видео

Министр не смогла убедить парламентариев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей