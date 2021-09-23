Минск ищет способы обойти санкции Запада

Запад стремится уничтожить Белоруссию, разрушив ее экономику. Ему подыгрывают некие силы изнутри. В частности, некоторые белорусы за вознаграждение доносят спецслужбам за границей, каким образом Минск пытается обойти европейские санкции. Таких "мерзавцев" нужно вычислять и судить за измену, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, подобные активисты не просто отстаивают свою гражданскую позицию и борются за личные взгляды. Они намеренно вредят экономике республике, а значит и всему государству и населению в целом.

"Шпионят фактически и сдают информацию туда. Нескольких мы выявили. Сядут, и надолго. Это я прямо говорю. Но тем не менее, единицы еще остались. Мы их должны видеть",

– призвал белорусский лидер на совещании с министром промышленности РБ Петом Пархомчиком и вице-премьером Юрием Назаровым. Видеокадры встречи опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее в Минске вынесли суровый приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку. По мнению экспертов, им придется сидеть в тюрьме, пока в Белоруссии не сменится власть или пока Запад не согласится на торг с Лукашенко.