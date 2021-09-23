В столице открылся новый детский технопарк "Московский транспорт"

По итогам обучения выпускники могут получить до 10 баллов к ЕГЭ

Новый детский технопарк "Московский транспорт" распахнул свои двери для столичных учащихся в возрасте 12-18 лет. Он создан на базе Российского университета транспорта (МИИТ), поэтому лучшие выпускники смогут получить до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в вуз.

Технопарк "Московский транспорт" – это совместный проект правительства Москвы, Министерства транспорта и ведущего российского транспортного университета.

"Надеюсь, что ребята, которые побывают в технопарке, пройдут уроки, которые здесь очень интересные, классные, современные, полюбят и железнодорожный, и городской транспорт",

– отметил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии технопарка.

Ученикам школ и колледжей будут доступны занятия в четырех лабораториях. Так, на теоретических и практических занятиях в лаборатории промышленного дизайна ребят научат анализировать конструкторские решения, а также отслеживать тренды и технологии проектирования корпусных изделий. Смогут они поработать и над созданием собственных дизайнов.

В лаборатории умных технологий ребята будут создавать цифровые модели объектов транспортной инфраструктуры, используя передовые отечественные и зарубежные программные комплексы, а также технологии 3D-печати, виртуальной и дополненной реальности.

В VR/AR-лаборатории слушатели смогут изучать программы, связанные с технологиями компьютерного зрения и 3D-моделирования. Обучение в лаборатории водного транспорта позволит получить знания в области судомоделирования, робототехники, электроники, конструирования и программирования с акцентом на беспилотных технологиях судовождения.

В целом главная задача данного технопарка – стимулировать интерес подрастающего поколения к инженерному творчеству и работе в транспортной отрасли.

Всего в Москве с 2016 г. запущено уже 18 подобных площадок на базе ведущих московских университетов и научных центров. Обучение в них идет по 350 программам в рамках 41 направления, среди которых робототехника, VR/AR, космонавтика, биотехнологии, нанотехнологии, автомоделирование, авиамоделирование, геоинформатика, промышленный дизайн, 3D-технологии.

Подробнее о детских технопарках Москвы "Утро" писало ранее.