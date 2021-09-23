В столице открылся новый детский технопарк "Московский транспорт"

В столице открылся новый детский технопарк "Московский транспорт"
Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства www.mos.ruМосквы
По итогам обучения выпускники могут получить до 10 баллов к ЕГЭ

Новый детский технопарк "Московский транспорт" распахнул свои двери для столичных учащихся в возрасте 12-18 лет. Он создан на базе Российского университета транспорта (МИИТ), поэтому лучшие выпускники смогут получить до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в вуз.

Технопарк "Московский транспорт" – это совместный проект правительства Москвы, Министерства транспорта и ведущего российского транспортного университета.

"Надеюсь, что ребята, которые побывают в технопарке, пройдут уроки, которые здесь очень интересные, классные, современные, полюбят и железнодорожный, и городской транспорт",

– отметил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии технопарка.

Ученикам школ и колледжей будут доступны занятия в четырех лабораториях. Так, на теоретических и практических занятиях в лаборатории промышленного дизайна ребят научат анализировать конструкторские решения, а также отслеживать тренды и технологии проектирования корпусных изделий. Смогут они поработать и над созданием собственных дизайнов.

В лаборатории умных технологий ребята будут создавать цифровые модели объектов транспортной инфраструктуры, используя передовые отечественные и зарубежные программные комплексы, а также технологии 3D-печати, виртуальной и дополненной реальности.

В VR/AR-лаборатории слушатели смогут изучать программы, связанные с технологиями компьютерного зрения и 3D-моделирования. Обучение в лаборатории водного транспорта позволит получить знания в области судомоделирования, робототехники, электроники, конструирования и программирования с акцентом на беспилотных технологиях судовождения.

В целом главная задача данного технопарка – стимулировать интерес подрастающего поколения к инженерному творчеству и работе в транспортной отрасли.

Всего в Москве с 2016 г. запущено уже 18 подобных площадок на базе ведущих московских университетов и научных центров. Обучение в них идет по 350 программам в рамках 41 направления, среди которых робототехника, VR/AR, космонавтика, биотехнологии, нанотехнологии, автомоделирование, авиамоделирование, геоинформатика, промышленный дизайн, 3D-технологии.

Подробнее о детских технопарках Москвы "Утро" писало ранее.

Источник: www.mos.ru
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

В МИД РФ призвали поляков остыть после нападок на "Северный поток-2"

Пока газопровод строился, цены на топливо неоднократно менялись в разные стороны

Сенаторы освистали главу Минобороны Франции после заявления о скандале с подлодками - видео

Министр не смогла убедить парламентариев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей