Россиянке Сапеге продлили срок задержания в Белоруссии

Девушка остается под контролем местных спецслужб

Россиянка Софья Сапега останется под домашним арестом в Минске как минимум до конца декабря. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на осведомленный источник.

"Ей продлили до 25 декабря домашний арест",

– рассказал собеседник агентства.

Софья Сапега была задержана в Минске вместе с белорусским активистом Романом Протасевичем. Они вместе летели из Афин в Вильнюс на самолете Ryanair, который был принудительно посажен в столице РБ из-за угрозы теракта.

Отец девушки публично обращался к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой отпустить дочь.

Сначала Сапега и Протасевич содержались в СИЗО, но после были переведены под домашний арест. 

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

В МИД РФ призвали поляков остыть после нападок на "Северный поток-2"

Пока газопровод строился, цены на топливо неоднократно менялись в разные стороны

Сенаторы освистали главу Минобороны Франции после заявления о скандале с подлодками - видео

Министр не смогла убедить парламентариев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей