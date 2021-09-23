Девушка остается под контролем местных спецслужб

Россиянка Софья Сапега останется под домашним арестом в Минске как минимум до конца декабря. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на осведомленный источник.

"Ей продлили до 25 декабря домашний арест",

– рассказал собеседник агентства.

Софья Сапега была задержана в Минске вместе с белорусским активистом Романом Протасевичем. Они вместе летели из Афин в Вильнюс на самолете Ryanair, который был принудительно посажен в столице РБ из-за угрозы теракта.

Отец девушки публично обращался к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой отпустить дочь.

Сначала Сапега и Протасевич содержались в СИЗО, но после были переведены под домашний арест.