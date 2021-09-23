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В Северной столице умер Радий Шмаков. Уроженец Новосибирска был главным конструктором морского бюро машиностроения "Малахит" в Санкт-Петербурге. Ученый приложил руку к созданию первых атомных подлодок СССР.
Причина смерти инженера-конструктора не уточняется.
Шмаков проработал в "Малахите" более 30 лет. Ученый также преподавал в Ленинградском кораблестроительном институте, который окончил сам. Обладатель нескольких наград и премий, в том числе Государственной премии СССР.
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