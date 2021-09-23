Синоптик озвучил сроки наступления "старого" бабьего лета

Солнечная погода установится на пять дней

На следующей неделе в столичный регион придет бабье лето.

Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец, передает РИА "Новости".

Во вторник, 28 сентября, столбик термометра начнет ползти вверх. Днем воздух будет прогреваться до +10-15˚C. Ночью температура будет держаться на уровне 0...+5˚C. 

Солнечная и сухая погода будет радовать москвичей и жителей региона в течение пяти дней.

При этом, предупредил Тишковец, ожидается высокое атмосферное давление. Так что гипертоникам нужно быть особенно аккуратными.

Синоптик добавил – "старое" бабье лето совпадет с периодом золотой осени, уточняет телеканал "360"

Анастасия ГОРЮНОВА

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