Солнечная погода установится на пять дней

На следующей неделе в столичный регион придет бабье лето.

Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец, передает РИА "Новости".

Во вторник, 28 сентября, столбик термометра начнет ползти вверх. Днем воздух будет прогреваться до +10-15˚C. Ночью температура будет держаться на уровне 0...+5˚C.

Солнечная и сухая погода будет радовать москвичей и жителей региона в течение пяти дней.

При этом, предупредил Тишковец, ожидается высокое атмосферное давление. Так что гипертоникам нужно быть особенно аккуратными.

Синоптик добавил – "старое" бабье лето совпадет с периодом золотой осени, уточняет телеканал "360".