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На следующей неделе в столичный регион придет бабье лето.
Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец, передает РИА "Новости".
Во вторник, 28 сентября, столбик термометра начнет ползти вверх. Днем воздух будет прогреваться до +10-15˚C. Ночью температура будет держаться на уровне 0...+5˚C.
Солнечная и сухая погода будет радовать москвичей и жителей региона в течение пяти дней.
При этом, предупредил Тишковец, ожидается высокое атмосферное давление. Так что гипертоникам нужно быть особенно аккуратными.
Синоптик добавил – "старое" бабье лето совпадет с периодом золотой осени, уточняет телеканал "360".
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