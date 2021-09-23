Женщина уверена, что Киев должен понести ответственность за катастрофу

Гражданка Великобритании Элизабет Мейн, чей сын погиб в 2014 году во время крушения малайзиского "Боинга" на Украине, обвинила киевскую администрацию и Европейский союз в том, что те не стали блокировать полеты гражданских судов над зоной военных действий.

22 сентября в Амстердаме возобновились слушания по делу об MH17. В ходе выступления на судебном заседани Мейн заявила, что имеет претензии не только к российской, но и украинской стороне.

"За то, что позволили самолету там лететь, и Европейскому союзу за сговор, за то, что разрешили рейсу выполнять полет над зоной конфликта", – сообщила женщина.

Схожее заявление сделала на днях гражданка Нидерландов Плони Айтерлинде, также потерявшая сына в катастрофе малайзийского "Боинга". Она обратилась к официальному Киеву, заявив, что правительство Незалежной позволило себе допустить пренебрежение ситуацией в условиях военного конфликта. "Малайзийские авиалинии" она обвинили в решении продолжить полеты над зоной боевых действий, напомнив, что на момент катастрофы многие авиаперевозчики уже не выполняли полеты над Донбассом.

В 2015 году Совбез Нидерландов указал, что украинские власти должны были принять решение о закрытии неба, однако так и не оценили всех рисков в сложившейся ситуации. Тем не менее, вопрос так и не вошел в судебные разбирательства. Расследование было проведено так называемым "Фондом безопасности полетов". Указанная организация заявила, что официальный Киев на момент июля 2014 года не имел сведений об угрозе для гражданских судов, а потому Амстердам решил, что у него отсутствуют достаточные основания для привлечения Незалежной к ответсвенности. Местные законодатели возмутились таким выводом, из-за чего Министерство иностранных дел пообещало вновь вернуться к вопросу.