В Приморье арестовали актрису из популярного интернет-сериала

Артистке вдобавок выписали штраф

В Уссурийске была арестована Лариса Кривоносова – актриса, которая играла в сериале про вымышленного чиновника Виталия Наливкина. Проект пользовался большой популярностью в Сети.

Кривоносова появлялась перед интернет-пользователями в роли Марины Вульф – "официального представителя Министерства внутренних дел Уссурийского района". При этом женщина надевала на себя форму сотрудника правоохранительных органов.

Ларису поймали за то, что она незаконно носила форму, имеющую символику госструктуры. Об этом сообщает портал VL.ru.

Мировой суд вынес актрисе приговор – 10 суток административного ареста и штраф в размере 1000 рублей, передает телеканал "360"

Источник: VL.ru ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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