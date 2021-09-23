Эксперт: российские ЧВК делают мир безопаснее

На практике там, где появляются наши специалисты, уровень насилия падает

Одной из главных тем последних месяцев стало приглашение в Мали бойцов российской "ЧВК Вагнера". Россияне, как сообщают СМИ, уже находятся в стране и выполняют задачи по ее защите от группировок исламистов. До сих пор считалось, что Мали защищает французский контингент, однако летом 2021 года Эммануэль Макрон объявил о завершении операции "Бархан" и выводе войск. Правительство Мали, оставшись один на один с угрозой, обратилось к частным военным подрядчикам.

Военный эксперт, писатель Евгений Норин прокомментировал новости по поводу привлечения "ЧВК Вагнера" к обеспечению безопасности Мали.

Частные военные подрядчики – это в наше время абсолютно легальный и уже привычный для всех инструмент обеспечения безопасности. Этому рынку уже не первое десятилетие. У наших ЧВК тут огромный опыт и внятные результаты. Национальная безопасность – это действительно тот продукт, который наша страна может экспортировать. Естественно, что частники могут и должны работать напрямую с правительствами тех стран, которым требуется защита. Если говорить конкретно о Мали, то там французская операция идет с 2013 года, но война перешла в хроническую стадию. Неудивительно, что правительство в Бамако хотело бы переломить ситуацию. Тем более, у них перед глазами Центральноафриканская республика, где работа российских специалистов радикально улучшила положение дел. Сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация на тебя.

Эксперт подчеркнул, что предубеждения против ЧВК глупы и несовременны:

У нас позиция государства по поводу ЧВК уже внятно выражена – Владимир Путин еще в 2018 году все сформулировал – не нарушаешь закона, значит, работай в любой точке планеты.

Претензии с точки зрения морали к российским ЧВК попросту глупы. На практике там, где появляются наши специалисты, уровень насилия падает. У людей появляется возможность жить и работать, не опасаясь, что завтра в деревню придет отряд душегубов, которые тебе отпилят голову за несоответствие их взглядам на мир. Там, где есть безопасность, там есть и бизнес, там есть возможность строить легальную экономику и здоровое общество. От этого выигрывают все, кроме фанатиков и бандитов. И не надо думать, будто оперативник ЧВК – это какой-то совершенно чужой нашей стране и обществу человек. Это русский солдат. Просто в новых исторических условиях.

В конечном счете, российские военные подрядчики делают мир более безопасным, подчеркнул Норин:

У нас часто почему-то противопоставляют интересы национального бизнеса и мира на планете. Но ситуация обстоит ровно противоположным образом: ЧВК занимаются со всех сторон полезным делом. Они делают мир безопаснее, и достойны только уважения – резюмировал эксперт.

Мали является не единственной африканской страной, заинтересованной в сотрудничестве с российскими частными военными подрядчиками, однако они готовы работать только с теми, чьи цели отвечают интересам законной и легитимной государственной власти.

Так, вице-президент Экваториальной Гвинеи проявляет заинтересованность в сотрудничестве с российской ЧВК, но на данный момент ему не удалось достичь успеха в своей миссии. Сообщается, что соглашение не было заключено, поскольку у российской стороны появилось подозрение, что помощь пытаются привлечь для осуществления военного переворота в стране. Подобные условия контрактов являются неприемлемыми для "ЧВК Вагнера".