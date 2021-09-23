Для обладателей квартир проведут специальное мероприятие

Свыше 1,9 миллиона проголосовавших в онлайн-формате жителей столицы приняли участие в акции #ВыбираемВместе в рамках программы "Миллион призов" во время выборов в Государственную думу. При этом призы получили более чем 250 тыс. человек – фактически это каждый восьмой участник акции, указал вице-президент МТПП Владимир Мохте.

Он подчеркнул, что программа по стимулированию потребительского спроса в столице проводится уже в четвертый раз. Акция показала себя довольно грамотным инструментом в социальном и экономическом отношении.

Впервые для участников разыграли сто автомобилей и 250 тысяч призов. Принять участие мог любой житель столицы, который проголосовал в период с 17 по 19 сентября. Победителей определил генератор случайных чисел.

Мохте также напомнил, что победителей выбирали в эфире "Москвы 24" на протяжении пяти дней. За первый день было разыграно уже десять квартир.



Вице-президент МТПП рассказал, что в октябре проведут мероприятия для обладателей квартир – победителям нужно воспользоваться сайтом ag-vmeste.ru для активации промокода до 30 сентября.

Выборы в Государственную думу проводились с 17 по 19 сентября. В реестр ДЭГ включили свыше 2 млн жителей Москвы при явке в 96,5%.