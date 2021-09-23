Важно не только правильное соседство, но и уровень влажности в помещении

Осенью многие закладывают овощи и фрукты на длительное хранение, чтобы в зимний период иметь готовые запасы для готовки и простого потребления в пищу. Расскажем, в каких условиях держать свеклу, чтобы она не сгнила.

Секреты хранения свеклы

1. Перед закладкой на длительное хранение мыть корнеплоды не рекомендуется. Дело в том, что через короткий промежуток времени они могут начать гнить.

2. Если речь идет о собственном урожае, то отправлять свеклу в погреб или другое место для хранения нужно после того, как плоды полежат на свежем воздухе. В идеале это – от семи до десяти дней "просушки". В результате кожица становится более грубой, что как раз нужно для благоприятной закладки.

3. Свекла любит темные помещения. Также она предпочитает высокую влажность – от 80 до 90%.

4. Что касается оптимальной температуры воздуха, то столбик термометра должен держаться на уровне 0...+3°C. Если будет холоднее – свекла начнет вянуть, теплее – прорастать.

5. Температура воздуха должна быть стабильной. Резкие перепады негативно скажутся на качестве урожая.

6. Не стоит забывать и про правильное соседство. Нежелательно держать корнеплоды рядом с тыквой, яблоками и грушами.

7. Еще один важный нюанс – места для хранения. Отличными вариантами считаются деревянные ящики без крышек, а также простые джутовые мешки. Создавать слишком много слоев свеклы не стоит.

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