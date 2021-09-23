Тысячи участников уже активировали свои призовые коды

Свыше 200 тысяч победителей акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" уже активировали коды на сайте для получения призов. Об этом рассказал глава государственного столичного учреждения "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

По его словам, в акции приняли участие около двух миллионов человек. При этом с 12 августа число посетителей сайта программы ag-vmeste.ru составило 3,5 миллиона пользователей, ознакомившихся с порядком участия и изъявивших желание участвовать в программе.

"Из 250 тысяч победителей розыгрыша уже более 200 тыс. активировали свои призовые коды", – отметил Прищелко.

Выборы в Государственную думу проходили в период с 17 по 19 сентября 2021 года. Два миллиона человек включили в реестр дистанционного голосования в столице при явке в 96,5%.