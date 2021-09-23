Ресторатор рассказал, как программа "Миллион призов" помогла бизнесу

Ресторатор рассказал, как программа "Миллион призов" помогла бизнесу
Фото: Мобильный репортер/АГН Москва
Люди с удовольствием тратят свои баллы

Акция #ВыбираемВместе, состоявшаяся в рамках программы "Миллион призов", оказала поддержку простым москвичам и простимулировала бизнес. Таким мнением поделился Алексей Васильчук, владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers, куда входит, например, фудмолл "Депо Москва" и "Чайхона №1".

По его словам, акция оказалась успешной и полезной для горожан и бизнесменов. Москвичи приходят в заведения холдинга и тратят там свои баллы. 

Васильчук отметил, что около 10% посетителей были с купонами после последней акции. Это оказало заметно помогло бизнесу, особенно во время ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса. Сейчас акция также положительно повлияет на жизнь заведений.

Напомним, с 17 по 19 сентября россияне выбирали новый состав Госдумы. В столице больше двух миллионов человек захотели сделать свой выбор дистанционно. Явка по онлайн-голосованию оказалась на уровне 96,5%. Те, кто отдал свой голос таким способом, поучаствовали в акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов". Трое суток в эфире "Москвы 24" определяли победителей. Москвичи смогли выиграть квартиры, автомобили и другие призы. 

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
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