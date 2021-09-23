Коллеги посмеялись над ситуацией

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель спутал расписание в своем рабочем графике, в результате чего явился на встречу к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову раньше назначенного времени. О ситуации стало известно сегодня, 23 сентября.

Так, представитель Европейского союза явился к членам российской делегации. Однако на тот момент его встреча с главой российсксой дипломатии была зафиксирована в графике после переговоров Лаврова с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Лидер евродипломатии уже поздоровался с российским коллегой и собирался войти в зал для переговоров. За его спиной в это время стояли дипломаты из токийской делегации.

В итоге Боррелю объяснили ситуацию, напомнив, что встреча с министром Лавровым должна состояться позднее – в настоящее время Сергей Викторович проводит переговоры с коллегами из Токио. Все трое – Боррель, Лавров и Мотэги – посмеялись над произошедшим, после чего министр иностранных дел Японии проследовал в переговорную.

Фотографиями с дипломатическим курьезом поделилась в социальных сетях официальный представитель российского МИД Мария Захарова.



На полях Генеральной Ассамблеи ООН Лавров впервые провел переговоры с недавно назначенной на должность главы британского МИД Элизабет Трасс, после того, как Лондон выступил с очередными обвинениями в адрес Российской Федерации, назвав Кремль причастным к "отравлению" экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Встреча коллег прошла с глазу на глаз.