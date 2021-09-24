При строительстве резиденции Путина украли 1,3 миллиарда рублей

При строительстве резиденции Путина украли 1,3 миллиарда рублей
Фото: Andy Dean/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Громкие разбирательства с махинаторами продолжаются

Возведение резиденции российского лидера Владимира Путина в Ново-Огарево обернулось грандиозным скандалом. Разборки с фигурантами дела о мошенничестве продолжаются. Сейчас эксперты Федеральной службы охраны главнокомандующего хотят отсудить у контор застройщиков огромную сумму.

Ответчики по иску ФСО занимались реставрационными работами, а также строили ряд объектов резиденции первого лица Российской Федерации. В конце концов выяснилось, что в ходе деятельности некоторых строительных фирм были осуществлены хищения в особо крупном размере. Такую информацию публикуют журналисты издания "Коммерсантъ".

Обогатиться за счет средств, выделенных на возведение резиденции, решили представители четырех коммерческих предприятий, задействованных в выполнении работ. Сейчас их директоры или топ-менеджеры фигурируют в иске ФСО, отмечает издание URA.RU.

Денежные средства были направлены из госбюджета на строительство президентской резиденции в 2012-м году. Спустя некоторое время представители правопорядка решили проверить, как исполнители заказа освоили деньги. Выяснилось, что приличная сумма средств утекла в карманы махинаторов. В итоге пятерых фигурантов дела о мошенничестве отправили за решетку. Теперь же ФСО хочет, чтобы судебные эксперты удовлетворили имущественные претензии на сумму почти 1,3 миллиарда рублей.

Напомним, недавно имя нашего главнокомандующего использовали для попытки устроить панику. Неизвестный попросил передать Владимиру Владимировичу, что собирается организовать масштабный теракт.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
игорь
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но принципа вопрос другой
в мире бабла все и везде воруется
как на работе все по разному получая тем самым все и воруют у друг друга так и везде
пошел в магазин покупать Хлеб - у тебя продавец украл несколько да рублей потому что все считают что он повысил цены
так что мир людей абсолютно воровской пока есть деньги
Бункерный Дед-Бидон
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Гость312950
Так сказать украли украденное. Это нормально для пидорашки.
Ширый уё6ок, для вас, пидорашек, любая грязь - это нормально. Поэтому ваш унылый цегабон и тонет в фекалиях, хехе
игорь
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эксперты хамы)) циничный смех
как украли у всех пенсию - ничего молчание
умножьте 146 миллионов на средню пенсию 15 тысяч и умножьте на 5 лет
сколько УКРАЛИ?
Гость312950
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Так сказать украли украденное. Это нормально для пидорашки.
Гость311476
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Какой президент - такая и резиденция. При строительстве космодрома ещё больше украли, все нормально - воруй Россия
Гость312950
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Так президент путин сам вор. Грех не украсть.
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