Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
811 новости
С января следующего года пособия для неработающих женщин и жен военных с детьми, а также выплаты компенсаций по ОСАГО инвалидам могут зачисляться по упрощенной системе. Об этом сообщают "Известия".
По данным СМИ, в правительстве разработали проект по передаче полномочий по переназначению 17 мер соцподдержки от региональных органов соцзащиты и Роструда к Пенсионному фонду России.
Предполагается, что после введения новых мер выплаты будут назначаться без предоставления справок, а в некоторых случаях автоматически, сообщает "Пятый канал". Всего это затронет около двух миллионов россиян.
Расклад сил в Сирии не устраивает Анкару
В МИД напомнили, что подобный сценарий Киев уже отрабатывал