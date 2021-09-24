Правительство введет упрощенную систему для получения поддержки от государства

С января следующего года пособия для неработающих женщин и жен военных с детьми, а также выплаты компенсаций по ОСАГО инвалидам могут зачисляться по упрощенной системе. Об этом сообщают "Известия".

По данным СМИ, в правительстве разработали проект по передаче полномочий по переназначению 17 мер соцподдержки от региональных органов соцзащиты и Роструда к Пенсионному фонду России.

Предполагается, что после введения новых мер выплаты будут назначаться без предоставления справок, а в некоторых случаях автоматически, сообщает "Пятый канал". Всего это затронет около двух миллионов россиян.