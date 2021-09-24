С 2022 года часть пособий будет начисляться по-новому

Правительство введет упрощенную систему для получения поддержки от государства

С января следующего года пособия для неработающих женщин и жен военных с детьми, а также выплаты компенсаций по ОСАГО инвалидам могут зачисляться по упрощенной системе. Об этом сообщают "Известия". 

По данным СМИ, в правительстве разработали проект по передаче полномочий по переназначению 17 мер соцподдержки от региональных органов соцзащиты и Роструда к Пенсионному фонду России. 

Предполагается, что после введения новых мер выплаты будут назначаться без предоставления справок, а в некоторых случаях автоматически, сообщает "Пятый канал". Всего это затронет около двух миллионов россиян.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Едет торговаться: истинную причину поспешного визита Эрдогана к Путину назвал эксперт

Расклад сил в Сирии не устраивает Анкару

Захарова ответила на заявления Украины о "российском следе" в истории с Шефиром

В МИД напомнили, что подобный сценарий Киев уже отрабатывал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей