Талибы* потребовали денег от бежавшего из Афганистана президента

Талибы* потребовали денег от бежавшего из Афганистана президента
Ашраф Гани. Фото: Wali Sabawoon/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Самого экс-лидера в Кабуле не ждут

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани может не возвращаться в республику. Но он должен вернуть деньги, которые вывез при бегстве. Об этом заявил заместитель министра культуры и информации временного афганского правительства Забиулла Муджахид.

По его словам, "Талибан" (запрещенное в РФ террористическое движение) не требует от властей ОАЭ или других стран выдачи экс-главы Афганистана, хотя тот и украл ценности при бегстве. Главное – чтобы Гани их отдал.

"Ашраф Гани украл государственные средства, и мы требуем их вернуть. Они принадлежат народу и нашим банкам",

– заявил Муджахид в интервью РИА "Новости".

О том, что Гани при бегстве вывозил добро чемоданами на нескольких автомобилях, причем часть из них даже пришлось бросить в аэропорту Кабула, сообщил ранее один из афганских дипломатов. По некоторым данным, экс-президент забрал с собой почти 170 млн долларов. 

Сам Гани, однако, все отрицает и обещает в скором времени вернуться в республику. Но учитывая, какие сокровища были обнаружены у ближайшего окружения беглого президента, даже бывшие партнеры на Западе допускают, что Гани мог забрать с собой миллионы наличными. 

Ранее в рамках "Двадцатки" прошло заседание по Афганистану, на котором обсуждалась необходимость незамедлительной гуманитарной помощи населению этой республики. В самом же Кабуле рассчитывают, что сформированное талибами правительство  признают на международном уровне и отменят санкции, и ожидают содействия Москвы по этому вопросу.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ
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