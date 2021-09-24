Собянин рассказал о радикальном улучшении ситуации с подростковым травматизмом на дорогах

Для московских школьников разработают единую образовательную программу по безопасному поведению на улице

За последние 10 лет Москва добилась радикального снижения детской смертности и травматизма на дорогах. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в пятницу, 24 сентября.

По словам градоначальника, количество детей, получающих травмы в ДТП, с 2010 года сократилось на 40%: с 1043 до 634 человек. Количество погибших снизилось в 4 раза: с 12 человек в 2010-м до 3 человек в 2020 году.

"В плане дорожного травматизма столица уже сегодня является самым безопасным регионом страны. Но все же это не предел возможного",

– подчеркнул Сергей Собянин и рассказал о мерах, направленных на снижение подросткового травматизма на дорогах, которые предпринимаются в столице сейчас.

В первую очередь, речь идет о повышении порядка на автодорогах. Внедренная интеллектуальная транспортная система уже обеспечивает автоматизированное управление транспортными потоками. Фото– видеофиксация нарушений ПДД с помощью камер является действенным инструментом профилактики опасной езды.

Особое внимание уделяется службе такси. Новая информационная система "Аналитика работы такси" позволяет контролировать режим труда и отдыха таксистов, не допуская переработок и чрезмерной усталости за рулем, поскольку именно этот фактор чаще всего является причиной аварийных ситуаций.

Но самое важное – для пешеходов создается дорожная инфраструктура, обеспечивающая их безопасность. За последние 10 лет в Москве построили 271 внеуличный пешеходный переход и организовали более 2,5 тысяч новых наземных переходов. Установили несколько тысяч новых светофоров.

Постоянно проводится анализ пешеходных маршрутов, которыми активно пользуются дети и подростки. Чтобы сделать их безопаснее, там устанавливают "лежачих полицейских", островки безопасности, снижают порог разрешенной скорости движения автомобилей. Рядом с образовательными учреждениями устанавливают контрастное освещение переходов.

Но важно, чтобы детям постоянно напоминали о правилах безопасного поведения на дорогах. Сегодня три из четырех старшеклассников идут по улице, слушая музыку в наушниках или даже уткнувшись в экран смартфонов. Это крайне опасно, особенно на переходах. Чтобы лучше донести это до подростков, правительство Москвы планирует до конца года разработать единую образовательную программу по безопасному поведению на дорогах, которая будет использоваться во всех школах города.

Ранее стало известно, что разработанное для удобства школьников и их родителей мобильное приложение "Дневник МЭШ" проекта "Московская электронная школа" вошло в тройку финалистов международной премии GESS Eduсation Awards.