Почти в два раза: какие продукты подорожают к зиме

Почти в два раза: какие продукты подорожают к зиме
Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Повышение цен затронет и электронику

В последнее время цены на продукты и другие товары в России постоянно растут. Эксперты рассказали, стоимость чего увеличится ближе к зиме. 

Уже в ближайшем будущем взлетят цены на макароны. Причина проста – рост цен на твердую пшеницу и расширение ее экспорта. Так, стоимость пасты увеличится в среднем на 30-40%, прогнозируют эксперты. 

Также подорожают фрукты и овощи, потому что с концом сезона эти товары будут поставляться из-за границы. 

На 10-15% увеличится стоимость мяса. Особенно куриного. В этом случае виноват спад производства, хотя цены на корма были выше обычного. 

"Добавим сюда рост тарифов на грузовые перевозки и получим повышение стоимости мяса на 10–15%", 

– заключил эксперт Леонид Хазанов. 

Если оценивать 2021 год, то средний рост цен на продукты составит около 7-8%. Во многом увеличение стоимости также связано с тем, что импортеры вынуждены закладывать в цену товара некоторую "подушку безопасности", пытаясь предотвратить возможные последствия от нестабильности национальной валюты. 

Повышение цен затронет также автомобили, холодильники и кондиционеры. В первом случае это будет вызвано нехваткой используемых при производстве электронных компонентов. Ожидается, что стоимость поднимется на 3-5%. 

Что касается холодильников и кондиционеров, то тут росту стоимости поспособствовали новые правила ввоза хладагентов. 

Ранее эксперт объяснил, почему в России подорожали куриные яйца. 

Источник: "ФедералПресс" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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