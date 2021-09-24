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В последнее время цены на продукты и другие товары в России постоянно растут. Эксперты рассказали, стоимость чего увеличится ближе к зиме.
Уже в ближайшем будущем взлетят цены на макароны. Причина проста – рост цен на твердую пшеницу и расширение ее экспорта. Так, стоимость пасты увеличится в среднем на 30-40%, прогнозируют эксперты.
Также подорожают фрукты и овощи, потому что с концом сезона эти товары будут поставляться из-за границы.
На 10-15% увеличится стоимость мяса. Особенно куриного. В этом случае виноват спад производства, хотя цены на корма были выше обычного.
"Добавим сюда рост тарифов на грузовые перевозки и получим повышение стоимости мяса на 10–15%",
– заключил эксперт Леонид Хазанов.
Если оценивать 2021 год, то средний рост цен на продукты составит около 7-8%. Во многом увеличение стоимости также связано с тем, что импортеры вынуждены закладывать в цену товара некоторую "подушку безопасности", пытаясь предотвратить возможные последствия от нестабильности национальной валюты.
Повышение цен затронет также автомобили, холодильники и кондиционеры. В первом случае это будет вызвано нехваткой используемых при производстве электронных компонентов. Ожидается, что стоимость поднимется на 3-5%.
Что касается холодильников и кондиционеров, то тут росту стоимости поспособствовали новые правила ввоза хладагентов.
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