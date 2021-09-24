Незадолго до ареста в США замглавы "Новатэка" отпустил колкость в адрес Вашингтона

Незадолго до ареста в США замглавы "Новатэка" отпустил колкость в адрес Вашингтона
Фото: Moritz Vennemann/picture alliance/www.globallookpress.com
Эксперты гадают, за что поплатился Марк Джитвей

Скандальный арест зампредседателя правления российского энергетического гиганта "Новатэк" Марка Джитвея привлек к себе внимание всего международного сообщества. По мнению известного специалиста в сфере энергобезопасности Игоря Юшкова, пристальный интерес американских спецслужб связан с деятельностью Джитвея в российской компании.

Официальным поводом для ареста послужило якобы сокрытие бизнесменом доходов на сумму в 93 миллиона долларов, а также уклонение от уплаты налогов.

Также любопытно, что за пару дней до задержания предприниматель опубликовал на своей странице в социальной сети едкое замечание по поводу действий американских властей. Джитвей высмеял попытки Вашингтона продвинуть свой "газ свободы" за счет "безжалостных санкций".

По мнению Юшкова, активное расследование деятельности задержанного связано с его работой на территории России. Вероятно, американские разведчики попытаются выведать у бизнесмена сведения о наших проектах по СПГ, а также о планах развития Арктической зоны.

Юшков отметил, что такое высокое лицо, как Джитвей, обладает всей полнотой информации. Кроме того, арестованный был главным спикером "Новатэка", он часто выступал перед общественностью и прессой. Также Джитвей является одним из ключевых звеньев в вопросе взаимодействия с зарубежными инвесторами, пишет издание Eadaily.

Тем временем, американские власти продолжают нападки на наше государство. Ранее стало известно, что Вашингтон готовит новые санкции против "Северного потока – 2".

Источник: Eadaily ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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