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Скандальный арест зампредседателя правления российского энергетического гиганта "Новатэк" Марка Джитвея привлек к себе внимание всего международного сообщества. По мнению известного специалиста в сфере энергобезопасности Игоря Юшкова, пристальный интерес американских спецслужб связан с деятельностью Джитвея в российской компании.
Официальным поводом для ареста послужило якобы сокрытие бизнесменом доходов на сумму в 93 миллиона долларов, а также уклонение от уплаты налогов.
Также любопытно, что за пару дней до задержания предприниматель опубликовал на своей странице в социальной сети едкое замечание по поводу действий американских властей. Джитвей высмеял попытки Вашингтона продвинуть свой "газ свободы" за счет "безжалостных санкций".
По мнению Юшкова, активное расследование деятельности задержанного связано с его работой на территории России. Вероятно, американские разведчики попытаются выведать у бизнесмена сведения о наших проектах по СПГ, а также о планах развития Арктической зоны.
Юшков отметил, что такое высокое лицо, как Джитвей, обладает всей полнотой информации. Кроме того, арестованный был главным спикером "Новатэка", он часто выступал перед общественностью и прессой. Также Джитвей является одним из ключевых звеньев в вопросе взаимодействия с зарубежными инвесторами, пишет издание Eadaily.
Тем временем, американские власти продолжают нападки на наше государство. Ранее стало известно, что Вашингтон готовит новые санкции против "Северного потока – 2".
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