Познер посоветовал Бастрыкину заняться своим делом и не лезть к телевидению

Познер посоветовал Бастрыкину заняться своим делом и не лезть к телевидению
Владимир Познер. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий указал на слишком поверхностное отношение главы СК к проблеме насилия

Владимир Познер не оценил предложение Александра Бастрыкина ограничить показ сцен с насилием в эфире федеральных телеканалов и прекратить трансляцию некоторых остросоциальных ток-шоу. По мнению главы Следственного комитета РФ, это поможет в борьбе со стрельбой в учебных заведениях. 

Именитый телеведущий заметил, что Бастрыкину стоило бы заниматься своей работой и не лезть к телевидению. Познер согласился, что в эфире телеканалов действительно демонстрируется немало насилия, но суть проблемы лежит намного глубже. 

"Совершенно напрасно делать вывод, что отсюда вытекают вот эти вот совершенно страшные явления, когда начинают стрелять в школе и так далее", 

– отметил Владимир Владимирович, комментируя инициативу чиновника. 

Журналист также намекнул, что Бастрыкин ищет ответы на вопросы о причинах шутинга в школах и университетах на поверхности. И это не совсем правильно. Познер уверен, что дело не только в телевидении, поэтому не стоит утверждать, что деструктивный контент и стрельба в учебных заведениях напрямую связаны. 

"Этот вопрос гораздо глубже и шире", 

– подытожил телеведущий. 

Напомним, что ранее стало известно, что устроивший бойню в вузе в Перми пришел в себя. Ему также была выделена отдельная VIP-палата. На этаж, где находится убийца шести человек, никого не пускают. 

Источник: Daily Storm ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость313431
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А Познер своим делом занимается, давая советы Бастрыкину? Возомнил себя телевизионным светилом мирового уровня!
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