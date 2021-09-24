Телеведущий указал на слишком поверхностное отношение главы СК к проблеме насилия

Владимир Познер не оценил предложение Александра Бастрыкина ограничить показ сцен с насилием в эфире федеральных телеканалов и прекратить трансляцию некоторых остросоциальных ток-шоу. По мнению главы Следственного комитета РФ, это поможет в борьбе со стрельбой в учебных заведениях.

Именитый телеведущий заметил, что Бастрыкину стоило бы заниматься своей работой и не лезть к телевидению. Познер согласился, что в эфире телеканалов действительно демонстрируется немало насилия, но суть проблемы лежит намного глубже.

"Совершенно напрасно делать вывод, что отсюда вытекают вот эти вот совершенно страшные явления, когда начинают стрелять в школе и так далее",

– отметил Владимир Владимирович, комментируя инициативу чиновника.

Журналист также намекнул, что Бастрыкин ищет ответы на вопросы о причинах шутинга в школах и университетах на поверхности. И это не совсем правильно. Познер уверен, что дело не только в телевидении, поэтому не стоит утверждать, что деструктивный контент и стрельба в учебных заведениях напрямую связаны.

"Этот вопрос гораздо глубже и шире",

– подытожил телеведущий.

Напомним, что ранее стало известно, что устроивший бойню в вузе в Перми пришел в себя. Ему также была выделена отдельная VIP-палата. На этаж, где находится убийца шести человек, никого не пускают.