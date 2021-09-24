Мошенники начали обманывать россиян через Госуслуги

Злоумышленники не только разводят людей на деньги, но и получают доступ к их личным данным

Мошенники придумали новый способ, как обманывать людей. Их схема по высасыванию денег с россиян связана с порталом Госуслуг.

Суть схемы заключается в том, что с якобы официального портала приходит уведомление об откреплении от поликлиники. Причина кроется в произошедшем техническом сбое.

На электронную почту "жертвы" приходит ссылка, которая ведет на сайт-двойник. Там требуется заполнить анкету, оставив свои данные, в частности – логин и пароль от личного кабинета. Также предлагается выбрать медицинское учреждение, после чего заплатить "госпошлину" в размере нескольких тысяч рублей, передает пресс-служба ГУРБ по Московской области.

В результате в руки злоумышленников попадают не только деньги, но и персональные данные пользователя с официального портала – паспорт, ИНН, СНИЛС и так далее. Все это позволяет мошенникам оформить кредит на имя того, кто попался на удочку, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Источник: Пресс-служба ГУРБ Московской области ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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