Следствие по MH17 лишено объективности без участия России - гаагский юрист

Следствие по MH17 лишено объективности без участия России - гаагский юрист
Фото: Alexander Ermochenko / Xinhua / www.globallookpress.com
Сам ход дела мог измениться, указал специалист

Участие потерпевших государств в расследовании авиакатастрофы с малайзийскм "Боингом", потерпевшим крушение в 2014 году в Донбассе, могло оказать весомое влияние на сам процесс в следственных действиях. Отсутствие России в качестве члена Совместной следственной группы (ССГ) ставит под сомнения объективность самих результатов, о чем заявил юрист Гаагского суда, нидерландский адвокат Герт-Ян Кнопс.

В сентябре прокуратура Нидерландов заявила, что РФ якобы "не в полной мере" оказывает содействие следственной группе, несмотря на то, что сама ССГ отказала Москве в доступе к расследованию. Как считает юрист, в процессе принимали участие лишь потерпевшие страны, что могло изменить сам ход дела.

Специалист также указал, что в правовом поле отсутствуют международные нормы, которые запрещают возбуждение уголовного дела в стране, гражданами которой были потерпевшие (практически 200 погибших имели гражданство Нидерландов). Однако для объективности можно было остановить выбор на другой стране в качестве места разбирательства катастрофы.

Эксперт привел в качестве аргумента инцидент со взрывом "Боинга" рейса PA103, который выполнял полет из Лондона в Шотландию в 1988 году. Тогда местом проведения разбирательств выбрали Нидерланды. Однако этот вопрос уходит уже в дипломатическую, а не международно-правовую плоскость.

Ранее жительница Великобритании возложила ответственность за гибель своего сына, которого не стало в результате крушения малайскийского "Боинга", на Украину с Европейским союзом. Последний, уверена женщина, участвовал в "сговоре", так как, на ее взгляд, сознательно не стал вводить запреты на осуществление полетов в зоне боевых действий.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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