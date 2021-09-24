Бывший чиновник уверяет, что денег не крал

Евгению Кабанову, занимавшему до 23 сентября 2021 г. должность заместителя председателя правительства Крыма, предъявлено обвинение. Он подозревается в хищении более 57 миллионов рублей, предназначенных на строительство инфраструктуры по водоснабжению на полуострове.

Как заявил следователь на заседании Киевского районного суда Симферополя в пятницу, 24 сентября, Кабанов вступил в сговор с экс-министром строительства Михаилом Храмовым и представителем компании-подрядчика.

"Действуя в составе лиц по предварительному сговору, ( указанные лица) совершили хищение средств в объеме 57,5 миллионов рублей",

– передает РИА "Новости" заявление следователя.

Сам Кабанов вину отрицает. По его словам, водовод был построен в сжатые сроки, все технические нормы выдержаны.

"Возможно, где-то я пропустил вопрос ценообразования, как говорит следствие, но к хищению я точно не причастен",

– цитирует подозреваемого издание "Крыминформ".

"Победа будет за нами", – заявил экс-премьер журналистам.

Кабанов был задержан правоохранителями накануне по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере – ч. 4 ст. 159 УК РФ. На должности вице-премьера Крымского правительства, которую занимал с ноября 2018 года, он курировал вопросы строительства и реализацию федеральных проектов по развитию Крыма.