Власти приняли решение об увеличении выплат на заседании Трехсторонней комиссии

Российские власти утвердили размер страховой пенсии для неработающей категории пожилых граждан. В новом году он должен составить 18 521 руб., о чем сообщила в ходе выступления на заседании Российской трехсторонней комиссии заместитель главы правительства РФ Татьяна Голикова.

Госслужащая указала, что обозначенная сумма обозначена проектом ПФР, где учитываются параметры, предусмотренные государственным бюджетом.

При этом, отметила Голикова, с 2022 года для некоторых граждан вводится с 1 февраля индексация пенсий на 5,8% с последующим ежегодным ростом – в 2023 и 2024 размер должен увеличиться на 4 процента соответственно. Под эту категорию попадают порядка 14,5 млн россиян.

В Трехсторонней комиссии также указали, что государство проведет индексацию, ориентируясь на индекс увеличения потребительских цен на предыдущий прошлогодний период.

По словам предствителя "Опоры России" Павла Сигала, анонсированная индексация выплат на 5,8 процента коснется государственных льготников – речь идет об инвалидах, а также детях, имеющих ограниченные возможности, ветеранах боевых действий, также родственниках погибщих ветеранов, узниках концентрационных лагерей. В ту же категорию вошли те, у кого имеются звания Героя России или Героя Советского Союза, передают "Известия".

Ранее в Пенсионном фонде напомнили, что граждане РФ имеют право на повышение пенсионных выплат в течение года. С восьмидесятилетнего возраста лицу полагается надбавка – ее не нужно оформлять, перерасчет будет сделан автоматически уже со дня юбилея.