Президент поднял ценник на 50 процентов от прежней стоимости

Владимир Зеленский решил расстаться со своей виллой на берегу тосканского курорта Форте-деи-Марми, который является излюбленным местом у российских и украинских олигархов. Недвижимость была приобретена тогдашней звездой комедийной сцены в 2015 году за три с половиной миллиона евро, однако журналистам стало известно, что недавно президент Незалежной решил выставить объект на продажу за 4,5 миллиона.

Владельцем недвижимого имущества по документам является супруга главы государства. Информация о поместье в самой последней декларации лидера украинской нации отсутствует, хотя с самим домом все в полном порядке. Как отмечает источник, арендатором дома с июля является житель Соединенных Штатов, который платит ежемесячно хозяевам 12 тысяч евро. Этой осенью он уже должен уехать.

Вилла расположена менее чем 500 метрах от берега моря. По инфорамации издания "Страна.ua", с объявлениями о продаже президентского коттеджа можно ознакомиться на итальянских интернет-ресурсах объектов недвижимости премиального уровня. Однако все подробности риелторы готовы раскрыть лишь при личном визите потенциальных покупателей.

Само поместье представляет собой большой двухэтажный дом с бассейном суммарной площадью в 480 квадратов. Первый этаж отведен по гостиную с кухней, террасу и спальню с ванной. На втором этаже – четыре спальни с еще одним санузлом, а также прачечная. На цокольном этаже имеется СПА с джакузи, тренажерный зал, который президент Украины так любит посещать, и ванная. Вилла оборудована системой кондиционирования, имеется система видеонаблюдения с сигнализацией, к которым подключен ЧОП.

Кстати, сам президент Зеленский еще в ходе своей предвыборной кампании заявлял, что виллу решил приобрести из-за несовершенства банковской системы в его родной стране – речь, по его словам, шла лишь о вложениях. Тогда же будущий глава государства пообещал расстаться с виллой после съемок нового фильма.

Ранее украинскому лидеру пригрозили судеьными приставами за просрочку оплат по ЖКУ его крымской недвижимости.