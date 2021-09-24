Важно правильно питаться и избегать недосыпов

Заслуженный деятель науки РФ Владимир Хавинсон рассказал, как снизить риск развития болезни Альцгеймера. Его слова прозвучали в эфире передачи "О самом главном".

Болезнь Альцгеймера – это заболевание головного мозга, которое выражается в снижении интеллекта и нарушении когнитивных функций. Чаще всего недуг возникает у людей старше 50 лет.

Эксперт поделился несколькими советами, как предотвратить страшную болезнь. Так, по словам Хавинсона, нельзя нарушать биологические ритмы. Важно избегать недосыпов, которые негативно влияют на здоровье.

Кроме того, необходимо правильно питаться. Сюда входит потребление достаточного количества фруктов и овощей, а также отказ от вредных продуктов.

Еще одним важным нюансом является физическая активность.

"В мышцах образуются вещества, которые способствуют защите нервных клеток", – объяснил Владимир.

Данные исследований показали, что люди, ведущие пассивный образ жизни, более подвержены риску возникновения болезни Альцгеймера, чем те, кто занимается спортом.

Опасность таят в себе и травмы головного мозга, передает "МИР24".

Еще одним секретом в борьбе с болезнью Альцгеймера считаются позитивные эмоции. Недаром говорят, что негативные мысли отравляют мозг и приводят к различным недугам.

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