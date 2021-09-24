Состав "Единой России" в новом созыве будет обновлен наполовину - Турчак

Состав "Единой России" в новом созыве будет обновлен наполовину - Турчак
Фото: ER.RU
Партия занята привлечением новых кадров

"Единая Россия" смогла сохранить конституционное большинство в Государственной думе, получив 324 мандата. Фракция одержала уверенную победу на выборах всех уровней власти. Как заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, важнейшей победой стало сохранение большинства в нижней палате парламента.

Депутат указал, что партия ставила перед собой цель получить более 300 мест – "Единая Россия" смогла получить на 24 мест больше указанного. Сейчас фракция проводит внутреннее обновление, пытясь привлечь новых талантливых кадров.

"Много молодежи (18%), примерно каждому пятому нашему депутату не исполнилось 35 лет. В результате наша фракция в Госдуме обновилась примерно наполовину", – указал секретарь генсовета партии. 

Как указал Турчак, вместе с опытными парламентариями в политике появились волонтеры, педагоги, бизнесмены, а также представители культурной и социальной сфер. Благодаря этому состав ЕР обновился примерно на 50%. Один из примеров – зампредом комиссии ОП по соцполитике и трудовым отрошениям стал глава Центрального штаба "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев.

Обновление произошло и на региональном уровне: так, в Томской и Кемеровской областях полностью обновили перечень народных избранников по всему федеральному округу с большинством на одномандатных округах.

Выборы в Государственную думу проходили в период с 17 по 19 сентября. "Единая Россия" выдвинула по федеральным спискам свыше 600 кандидатов. В федеральный список по предложению президента Российской Федерации вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач Коммунарки Денис Проценко, сопредседатель ЦШ ОНФ Елена Шмелева, а также детский омбсудсмен Анна Кузнецова.

Источник: Единая Россия ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

новости партнеров

Вице-премьера Крыма обвинили в хищении 57 миллионов рублей

Бывший чиновник уверяет, что денег не крал

Накануне запуска: в США готовят новые санкции против "Северного потока-2"

Очередные рестрикции вступят в силу в ближайшее время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей