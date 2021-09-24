Состав "Единой России" в новом созыве будет обновлен наполовину - Турчак

Партия занята привлечением новых кадров

"Единая Россия" смогла сохранить конституционное большинство в Государственной думе, получив 324 мандата. Фракция одержала уверенную победу на выборах всех уровней власти. Как заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, важнейшей победой стало сохранение большинства в нижней палате парламента.

Депутат указал, что партия ставила перед собой цель получить более 300 мест – "Единая Россия" смогла получить на 24 мест больше указанного. Сейчас фракция проводит внутреннее обновление, пытясь привлечь новых талантливых кадров.

"Много молодежи (18%), примерно каждому пятому нашему депутату не исполнилось 35 лет. В результате наша фракция в Госдуме обновилась примерно наполовину", – указал секретарь генсовета партии.



Как указал Турчак, вместе с опытными парламентариями в политике появились волонтеры, педагоги, бизнесмены, а также представители культурной и социальной сфер. Благодаря этому состав ЕР обновился примерно на 50%. Один из примеров – зампредом комиссии ОП по соцполитике и трудовым отрошениям стал глава Центрального штаба "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев.

Обновление произошло и на региональном уровне: так, в Томской и Кемеровской областях полностью обновили перечень народных избранников по всему федеральному округу с большинством на одномандатных округах.

Выборы в Государственную думу проходили в период с 17 по 19 сентября. "Единая Россия" выдвинула по федеральным спискам свыше 600 кандидатов. В федеральный список по предложению президента Российской Федерации вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач Коммунарки Денис Проценко, сопредседатель ЦШ ОНФ Елена Шмелева, а также детский омбсудсмен Анна Кузнецова.