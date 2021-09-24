В октябре в Подмосковье уберут "дачные электрички"

К середине осени ограничат количество поездов по направлениям

В октябре в Подмосковье из расписания выводятся "дачные электрички". Таким образом, в расписании московского региона появятся серьезные изменения из-за наступления осени.

Как отмечает источник, с 31 октября поменяют маршруты для 11 поездов, ряд рейсов выведут из графика следования.

На Павелецком направлении выведут семь поездов, которые курсируют по выходным дням, на Савеловском – два состава, на Киевском – три поезда, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как указали представители "Центральной пригородной пассажирской компании", информация о раписании доступна на сайте, либо в приложениях ЦППК. Узнать об изменении маршрутов можно и на станциях.

  


Источник: ЦППК ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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