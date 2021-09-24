Сельчане заявили, что не соглашались на установку

Жители села Ташбулатово республики Башкирия решили снести вышку сотовой связи, которая была установлена на одном из арендованных участков. В пользу самоуправства местные заявили, что таких подарков им не нужно.

В комментариях к новости, которая успела облететь социальные сети, пользователи сообщили, что такой объект испортит всем соседям жизнь: устройство, по их словам. постоянно издает громкие звуки и вибрирует, а также наносит вред организму из-за радиоактивного облучения.

"Люди возмущенны самоуправством. Где хочу там ставлю, да?", "Там у многих участки. Зачем каждый километр ставить вышки?", "По две в Ташбулатово и Юбилейном, и в Якты-Куле столкьо же. Зачем еще одна?" – возмущаются в комментариях пользователи.

Местные также заявили, что изначально не соглашались на установку вышки, и их мнения никто не спрашивал. Поступить решили следующим образом: выкатили трактор и свалили им строение, которое рухнуло на землю.

Оказалась, что никаких вышек 5G в стране еще нет, а разрушенный объект принадлежал помпании Tele2. Там заявили, что вышка еще не была запущена, а в указанном районе лишь шли подготовки к установкам базовых станций. Эта же должна была обеспечить связью по стандартам 2G и 4G примерно полторы тысячи человек.

Ситуацией уже заинтересовались в правоохранительных органах. В главке регионального Министерства внутренних дел сообщили, что, по предварительным данным, один из сельчан установил вышку на участке, который находился в его владении. А само строение было разрушено по техническим причинам. Проводится проверка.