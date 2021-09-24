Предложенный лайфхак вызвал массу обсуждений

Американский путешественник поделился с пользователями платформы Reddit способом самой оптимальной, на его взгляд, упаковки вещей в чемодан, чем вызвал оживленное обсуждение в комментариях. После нехитрого приема, который удалось показать на одной фотографии, возникла нешуточная дискуссия.

Так, выступающий под никнеймом rakufman пользователь выложил в Сеть фотографию с несколькими тканевыми мешками. В них находятся вещи, рассортированные в соответствии с днями недели. Однако сам американец сообщил, что до этого додумался не он сам, а его супруга.

"Жена у меня так организована, что собирает свою одежду в сумке с молниевой застежкой на каждый день своего отпуска", – рассказал пользователь.

Остальные по достоинству оценили смекалку женщины, восхитившись ее изобретательностью.

"Это реально гениально!","Нужно обязательно попробовать так", "Лайфхак идеален для сбора детей", "Сэкономит время на отдыхе", – пишут в комментариях.

Другие же принялись шутить, вспоминая, что такой же пунктуальностью отличаются некоторые родственники практически в каждой семье.

"Где сумка с надписью "Я ни разу не надевала такое за 3 года,но хочу надеть во время отпуска?", "А что делать, если вдруг изменится погода?", "Совсем как мой отец. "У него есть каталог электронных таблиц Excel с категориями, буквами и номером корзины", "В колледже у меня была подруга, которая мыла и сохраняла алюминиевую фольгу для еды", – пишут пользователи.

Ранее россиянин поделился впечатлениями от отдыха в американском отеле.