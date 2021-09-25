Важно обратить внимание на несколько нюансов

Капуста – один из овощей, который закладывается на длительное хранение. Чтобы кочаны радовали хозяек до самой весны, важно обеспечить правильные условия для их хранения.

Температура и влажность воздуха

Здесь необходимо соблюсти баланс. Идеальной считается температура 0...+2°C. Если в помещении будет холоднее, капуста замерзнет и в скором времени начнет портиться. Если столбик термометра поднимется выше +5°C, плоды будут сохнуть.

Что касается влажности, то она должна быть на уровне 90-95%. Также важно периодически проветривать хранилище, чтобы воздух там не застаивался.

Место для хранения

Имеется пять вариантов, где можно хранить капусту. Это подвал, погреб, кладовка, балкон и холодильник. Если с первыми тремя локациями все понятно, то по поводу двух последних есть некоторые вопросы.

Итак, как хранить капусту на балконе? Желательно приобрести специальный ящик для овощей. Заверните каждый кочан в полиэтиленовую пленку или бумагу, а затем разместите плоды друг на друге. Это минимизирует риск их замерзания или высыхания.

Холодильник – отличное место для хранения крестоцветных. Особенно если у вас нет ни подвала, ни погреба, ни кладовки, ни балкона. Прежде чем отправить капусту на полки бытового изделия, тщательно ее обработайте: помойте, хорошенько просушите, после чего оберните несколькими слоями полиэтиленовой пленки.

Тара

Капусту можно держать в ящиках (как деревянных, так и пластиковых), на полках или специальном поддоне. Еще один вариант – вертикальное хранение. Для этого нужно прикрепить кочаны к веревке корнями кверху.

Ранее "Утро.News" рассказало, как правильно хранить свеклу.