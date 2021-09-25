Немецкий телеканал оправдался за показ "экзит-поллов" за два дня до выборов

Немецкий телеканал оправдался за показ "экзит-поллов" за два дня до выборов
Фото: pixabay.com
В Германии разгорелся нешуточный скандал

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 26 сентября. Немцы будут выбирать новое правительство и канцлера. Однако за двое суток до этого знаменательного события немецкий телеканал ARD показал в прямом эфире результаты голосования. В СМИ позже объяснили свой прокол.

В пятницу, 24 сентября, зрители ARD увидели строчку с результатами экзит-поллов. На экране показали цифры, которые набрали четыре партии, затем эта строка пропала. На это обратило внимание издание Bild. 

Позже в "Твиттер" телеканала пояснили, что данные были фиктивными и что это они просто тестировали систему. "Результаты" показали в прямом эфире по ошибке. Работники СМИ извинились перед зрителями за такой казус. 

Российский сенатор Алексей Пушков в "Телеграме" указал на то, что данный конфуз свидетельствует о реальных шансах на победу СПДГ. Социал-демократов, по его словам, еще год назад "дружно хоронили". А правящая партия ХДС может потерять пост канцлера. То, что немцы стали меньше поддерживать партию Ангелы Меркель, – результат ее политики. 

Ранее "Утро.Ньюс" писало о том, как изменятся отношения Германии и России после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ. 

Источник: "Твиттер" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
Гость from USA
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канцлера в Вашингтоне уже назначили
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