В Германии разгорелся нешуточный скандал

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 26 сентября. Немцы будут выбирать новое правительство и канцлера. Однако за двое суток до этого знаменательного события немецкий телеканал ARD показал в прямом эфире результаты голосования. В СМИ позже объяснили свой прокол.

В пятницу, 24 сентября, зрители ARD увидели строчку с результатами экзит-поллов. На экране показали цифры, которые набрали четыре партии, затем эта строка пропала. На это обратило внимание издание Bild.

Позже в "Твиттер" телеканала пояснили, что данные были фиктивными и что это они просто тестировали систему. "Результаты" показали в прямом эфире по ошибке. Работники СМИ извинились перед зрителями за такой казус.

Российский сенатор Алексей Пушков в "Телеграме" указал на то, что данный конфуз свидетельствует о реальных шансах на победу СПДГ. Социал-демократов, по его словам, еще год назад "дружно хоронили". А правящая партия ХДС может потерять пост канцлера. То, что немцы стали меньше поддерживать партию Ангелы Меркель, – результат ее политики.

Ранее "Утро.Ньюс" писало о том, как изменятся отношения Германии и России после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ.