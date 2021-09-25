Через несколько дней злодея допросят

День лечения 18-летнего молодого человека, который расстрелял людей в Перми, обошелся в два миллиона рублей. Об этом сообщает Life.

Напомним, трагедия произошла 20 сентября этого года. Парень появился на территории Пермского государственного университета. В какой-то момент он открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Погибли шесть человек, более 20 получили ранения различной степени тяжести.

Во время задержания молодого человека ранили. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Подозреваемого сразу же отправили в реанимацию.

По имеющейся информации, парня смогли привести в сознание. Однако разговаривать он пока не может, поскольку у него во рту находится специальная трубка.

По этой причине допрос напавшего на университет приходится откладывать. По прогнозам врачей, пообщаться со следователями больной сможет только через несколько дней.

Молодой человек редко обращается за помощью к медработникам. Лишь иногда он просит принести ему воды или перевернуть с одного бока на другой.

Сообщается, что его состояние оценивается как стабильное. Не исключено, что из-за полученного ранения парень столкнется с серьезными осложнениями.

Ранее появилась информация, что устроившему стрельбу в Перми выделили VIP-палату. Это было сделано для того, чтобы злоумышленника было легче охранять. Ходили слухи, что кто-то из близких погибших или пострадавших хочет отомстить преступнику.