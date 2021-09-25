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Болгарское издание "Факти" опубликовало пророчества французского астролога Мишеля де Нотрдама, более известного как Нострадамус. Предсказания провидца связаны с 2022 годом.
Пророк считал, что произойдет падение американской валюты. Причиной этому станет вышедшая из-под контроля инфляция.
Нострадамус предвидел, что во Франции произойдет мощнейший ураган. Его последствия будут разрушительными для всего мира: в одной части начнутся пожары, в другой – засуха, в третьей – наводнения. В результате человечество столкнется с голодом на фоне природных катаклизмов.
Многие пророки предсказывали, что рано или поздно на Земле начнется восстание искусственного интеллекта. Французский астролог был уверен, что это произойдет именно в 2022 году. Роботы перестанут выполнять команды людей и развяжут войну против своих создателей.
Еще одно тревожное предсказание Мишеля де Нотрдама связано с ядерным оружием. Произойдет мощнейший взрыв, который спровоцирует изменение климата.
На планету обрушится астероидный дождь. Предсказатель предполагал, что это произойдет в декабре. Некоторые космические объекты упадут в море/океан, из-за чего образуется огромная волна, сметающая все на своем пути.
Ранее стало известно, что еще предсказал Нострадамус на 2022 год.
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