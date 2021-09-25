Глава государства считает, что радикальный метод не даст свои плоды

В субботу, 25 сентября, Владимир Путин провел онлайн-встречу с лидерами партий, которые прошли в Государственную думу. В какой-то момент между президентом РФ и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским возник спор.

Трансляция велась телеканалом "Россия 24".

Политический деятель предложил вернуть практику ссылок – отправления преступников на окраину страны с целью отбывания ими положенного наказания. Владимир Вольфович отметил, что там осужденные получат шанс поработать на благо Родины.

Владимир Владимирович не одобрил предложение Жириновского.

"Все-таки обеспечение трудовыми ресурсами с помощью ссылки, наверное, это не наш метод!" –заявил российский лидер.

Путин добавил, что председатель ЛДПР противоречит себе. Ведь ранее он выступал с критикой методов, которые действовали при Иосифе Сталине. Практика ссылок как раз была распространена при партийном деятеле.

По мнению Владимира Владимировича, подобный вид уголовного наказания слишком жесток для современного мира. Кроме того, как считает президент, достигнуть поставленных целей, а именно пополнения трудовых ресурсов, точно не получится.

Жириновский до последнего стоял на своем. Политик заявил, что участников акций протеста на Пушкинской площади нужно посадить в вагон и отправить в Магадан.

Ранее Путин назвал выборы в Госдуму открытыми и поздравил "Единую Россию" с победой. Лидер РФ отметил, что впереди всех ждет напряженная повседневная работа на благо страны.