Президент в компании министра обороны прокатился на катере и порыбачил

Случилась и неожиданная встреча, которая удивила главу государства.

СМИ опубликовали видео отдыха Владимира Путина и Сергея Шойгу в сибирской тайге. Напомним, ранее стало известно, что президент решил ненадолго отвлечься от государственных дел и отдохнуть в окружении природы. Компанию в поездке, которая состоялась в начале сентября, ему составил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Путин прокатился на катере по реке, порыбачил и похвастался уловом. Добычей стала щука. Также в непродолжительный отдых президента вошли прогулки по горам и ночевка в палатках. Рассказал глава государства и о неожиданной встрече, которая его удивила. Во время поездки на автомобиле Путин и Шойгу увидели стадо огромных маралов. Животные передвигались с приличной скоростью и чуть не врезались в авто, сообщил Владимир Владимирович. И в шутку добавил, что с такими прыжками им бы на Олимпийских играх выступать.



Попал на видео и забавный момент – Шойгу заглянул в палатку Путина и обнаружил там нарисованный камин. Увиденное рассмешило министра обороны, президент же заверил, что камин греет.

"Между прочим, он греет, зря вы смеетесь".

Мини-отпуск глава государства устроил, возвращаясь в столицу из Благовещенска.

В свою предыдущую, весеннюю поездку в тайгу, Путин передвигался на вездеходе. СМИ раскрыли, сколько может стоить такой транспорт.