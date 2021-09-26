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Случилась и неожиданная встреча, которая удивила главу государства.
СМИ опубликовали видео отдыха Владимира Путина и Сергея Шойгу в сибирской тайге. Напомним, ранее стало известно, что президент решил ненадолго отвлечься от государственных дел и отдохнуть в окружении природы. Компанию в поездке, которая состоялась в начале сентября, ему составил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Путин прокатился на катере по реке, порыбачил и похвастался
уловом. Добычей стала щука. Также в непродолжительный отдых президента вошли
прогулки по горам и ночевка в палатках. Рассказал глава государства и о
неожиданной встрече, которая его удивила. Во время поездки на автомобиле Путин
и Шойгу увидели стадо огромных маралов. Животные передвигались с приличной
скоростью и чуть не врезались в авто, сообщил Владимир Владимирович. И в шутку
добавил, что с такими прыжками им бы на Олимпийских играх выступать.
Попал на видео и забавный момент – Шойгу заглянул в палатку Путина и обнаружил там нарисованный камин. Увиденное рассмешило министра обороны, президент же заверил, что камин греет.
"Между прочим, он греет, зря вы смеетесь".
Мини-отпуск глава государства устроил, возвращаясь в столицу из Благовещенска.
В свою предыдущую, весеннюю поездку в тайгу, Путин передвигался на вездеходе. СМИ раскрыли, сколько может стоить такой транспорт.
Вашингтону пора начать сотрудничать с Москвой, а не заниматься несвоевременными вопросами