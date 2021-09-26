Лавров указал на уловку Украины в расследовании катастрофы MH17

Лавров указал на уловку Украины в расследовании катастрофы MH17
Сергей Лавров. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава российского МИД намекнул на обман Киева

Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Москва передала следствию все данные с радаров и другую информацию по делу о катастрофе малайзийского "Боинга", который разбился в 2014 году под Донецком. Украина же выбрала другую тактику.

Лавров заявил, что Незалежная не хочет передавать информацию с радаров, а также переговоры диспетчера с экипажем пассажирского лайнера. При этом министр указал на уловку украинцев, которая смахивает на банальный обман. Отказ в предоставлении данных Киев мотивирует тем, что все приборы якобы выключились, когда разбился самолет. Об этом глава МИД РФ сообщил на пресс-конференции, подводя итоги поездки на очередную сессию ГА ООН в США, пишет РИА Новости.

Ранее мать одного из пассажиров, погибших при крушении рейса MH17, обвинила власти Украины в том, что они не закрыли небо над зоной, где шли военные действия. Киев должен взять на себя ответственность за трагедию, заявила британка.

Напомним, слушания по делу о катастрофе малайзийского "Боинга" возобновились в Амстердаме 22 сентября.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость314577
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Коломойский по пьяни все уже давно рассказал
Гость311586
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Xoxлопитеки влипли.
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