"Тайно вывезли в Минск": в России задержали протестовавшего против Лукашенко экс-сотрудника "Нафтана"

"Тайно вывезли в Минск": в России задержали протестовавшего против Лукашенко экс-сотрудника "Нафтана"
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Информация появилась в соцсетях

Стало известно о задержании бывшего сотрудника белорусского нефтеперерабатывающего предприятия "Нафтан" Александра Капшуля. Он работал там юрисконсультантом. Капшуль ранее участвовал в протестах против главы Белоруссии Александра Лукашенко. Информация появилась в телеграм-канале "Рабочы рух", официального подтверждения нет.

Как говорится в сообщении, мужчину задержали в России якобы "без законных оснований". Капшуля, как утверждают авторы канала, экстренно передали белорусскому КГБ – его "тайно вывезли в Минск". В данный момент он пребывает в СИЗО КГБ. Сообщается, что у него перелом ноги.

Напомним, протесты в Белоруссии начались после выборов президента в августе прошлого года. "Нафтан" был в числе предприятий, где рабочие объявили забастовку. Сотрудники бастующих заводов требовали перевыборов главы государства и освобождения политзаключенных.

Ранее Лукашенко потребовал найти шпионов на белорусских предприятиях. По словам президента республики, эти люди вредят экономике и доносят зарубежным спецслужбам, какими способами Белоруссия пытается обойти санкции. Лукашенко заверил, что "мерзавцы сядут".

Источник: Телеграм • Требует проверки
Кристина ЧЕРНИКОВА
Американский гость
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Гость313002
РФ поддерживают террористов во всём мире. Этим уже никого не удивить.
кому ты моешь унитазы по ночам, и кто тебе не доплачивает, что ты тут вынужден ботом подрабатывать , подарили экстремистам целую страну с техникой, оружием и базой данных, в которой все кто сотрудничали сша.
Ты совсем тролль- импотент если пытаешься троллить такими заявлениями, русские только поржут с тебя.
Вячеслав Москва
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Гость315177
Работают так, как учили их деды из НКВД, которые расстреливали людей из заград. отрядов
Ага, деды из НКВД все поголовно служили в заградотрядах, а кто границу охранял, кто пожары тушил, кто порядок в стране охранял, кто боролся с шпионами и диверсантами…? Как гритца, учи матчасть, салага.
Гость315060
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Гость313002
РФ поддерживают террористов во всём мире. Этим уже никого не удивить.
Рогули выкрали из ЛДНР "подозреваемого" по делу о сбитом Боинге, выкрали судью из Молдавии. А тут речь идет о сотрудничестве в рамках союзного государства. Так что ступай лучше учить уроки, а то завтра в школе опять опозоришься.
Гость313002
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РФ поддерживают террористов во всём мире. Этим уже никого не удивить.
Гость315177
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Работают так, как учили их деды из НКВД, которые расстреливали людей из заград. отрядов
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