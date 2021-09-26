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Стало известно о задержании бывшего сотрудника белорусского
нефтеперерабатывающего предприятия "Нафтан" Александра Капшуля. Он работал там
юрисконсультантом. Капшуль ранее участвовал в протестах против главы Белоруссии
Александра Лукашенко. Информация появилась в телеграм-канале "Рабочы рух",
официального подтверждения нет.
Как говорится в сообщении, мужчину задержали в России якобы "без законных оснований". Капшуля, как утверждают авторы канала, экстренно передали белорусскому КГБ – его "тайно вывезли в Минск". В данный момент он пребывает в СИЗО КГБ. Сообщается, что у него перелом ноги.
Напомним, протесты в Белоруссии начались после выборов президента в августе прошлого года. "Нафтан" был в числе предприятий, где рабочие объявили забастовку. Сотрудники бастующих заводов требовали перевыборов главы государства и освобождения политзаключенных.
Ранее Лукашенко потребовал найти шпионов на белорусских предприятиях. По словам президента республики, эти люди вредят экономике и доносят зарубежным спецслужбам, какими способами Белоруссия пытается обойти санкции. Лукашенко заверил, что "мерзавцы сядут".
Вашингтону пора начать сотрудничать с Москвой, а не заниматься несвоевременными вопросами
Ты совсем тролль- импотент если пытаешься троллить такими заявлениями, русские только поржут с тебя.