Информация появилась в соцсетях

Стало известно о задержании бывшего сотрудника белорусского нефтеперерабатывающего предприятия "Нафтан" Александра Капшуля. Он работал там юрисконсультантом. Капшуль ранее участвовал в протестах против главы Белоруссии Александра Лукашенко. Информация появилась в телеграм-канале "Рабочы рух", официального подтверждения нет.



Как говорится в сообщении, мужчину задержали в России якобы "без законных оснований". Капшуля, как утверждают авторы канала, экстренно передали белорусскому КГБ – его "тайно вывезли в Минск". В данный момент он пребывает в СИЗО КГБ. Сообщается, что у него перелом ноги.

Напомним, протесты в Белоруссии начались после выборов президента в августе прошлого года. "Нафтан" был в числе предприятий, где рабочие объявили забастовку. Сотрудники бастующих заводов требовали перевыборов главы государства и освобождения политзаключенных.

Ранее Лукашенко потребовал найти шпионов на белорусских предприятиях. По словам президента республики, эти люди вредят экономике и доносят зарубежным спецслужбам, какими способами Белоруссия пытается обойти санкции. Лукашенко заверил, что "мерзавцы сядут".