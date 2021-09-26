Причины произошедшего выясняются

Работа четвертого энергоблока атомной электростанции в Тверской области была неожиданно остановлена в 10 утра 26 сентября. Как сообщили в "Росэнергоатоме", коррективы внесла автоматика.

Сейчас причины произошедшего выясняются. По данным РИА "Новости", на самой станции и в ее округе произвели измерение уровня радиации – все находится в пределах нормы.

В компании отметили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

После инцидента работу продолжают три энергоблока Калининской АЭС. В прилегающих районах уровень радиационного фона соответствует значениям нормальной эксплуатации станции.