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Работа четвертого энергоблока атомной электростанции в Тверской области была неожиданно остановлена в 10 утра 26 сентября. Как сообщили в "Росэнергоатоме", коррективы внесла автоматика.
Сейчас причины произошедшего выясняются. По данным РИА "Новости", на самой станции и в ее округе произвели измерение уровня радиации – все находится в пределах нормы.
В компании отметили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.
После инцидента работу продолжают три энергоблока Калининской АЭС. В прилегающих районах уровень радиационного фона соответствует значениям нормальной эксплуатации станции.
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