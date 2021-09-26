На Калининской АЭС неожиданно перестал работать один из энергоблоков

На Калининской АЭС неожиданно перестал работать один из энергоблоков
Фото: Rosenergoatom Concern JSC/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Причины произошедшего выясняются

Работа четвертого энергоблока атомной электростанции в Тверской области была неожиданно остановлена в 10 утра 26 сентября. Как сообщили в "Росэнергоатоме", коррективы внесла автоматика. 

Сейчас причины произошедшего выясняются. По данным РИА "Новости", на самой станции и в ее округе произвели измерение уровня радиации – все находится в пределах нормы. 

В компании отметили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. 

После инцидента работу продолжают три энергоблока Калининской АЭС. В прилегающих районах уровень радиационного фона соответствует значениям нормальной эксплуатации станции. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

В Германии предупредили о новой опасности для "Северного потока - 2"

Запуск газопровода может не состояться

В Крыму в ответ на планы Украины по захвату полуострова напомнили о солдатах-алкоголиках

С такой армией о войне с Россией украинцам лучше не заикаться, предупредил эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей