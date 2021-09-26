В Китае удивились российскому способу пить чай

В Китае удивились российскому способу пить чай
Galina Barbieri/www.globallookpress.com
Блогера поразила особенность, которая является для местных жителей нормой

Китайский пользователь Ку Росс заявил, что культура чаепития в России поистине уникальна – пораженный житель из Поднебесной окунулся в традиции северных соседей, поделившись своими впечатлениями.

К россиянам чаепитие пришло позднее, чем к жителям Востока, однако раньше, чем к Западу. Блогера изумило, что местные обожают класть сахар в чай – здесь кроется, на его взгляд, ключевое отличие от Китая. Вероятнее всего, предположил пользователь, в России мало кто переносит пресный вкус черного чая.

Подтверждения Росса подтвердились и во время путешествия в поезде: он увидел, что пассажиры тоже пьют в вагонах сладкий чай. Поначалу путешественник был уверен, что заснуть после такого ядреного напитка невозможно. Оказалось, что дело обстоит ровным счетом наоборот.

"Прожив долгое время в России, я столкнулся с трудностями. Я вернулся домой и пью чай без сахара. И все еще чувствую, что мне чего-то явно не хватает", – признался Росс.

Еще одной особенностью для китайца оказалась народная любовь россиян к сладкому. Однако местные десерты, на взгляд Росса, слишком приторны – их оказалось невозможно есть, запивая сладким чаем. Вместо этого блогер посоветовал наслаждаться лакомствами вместе с зеленым.

Еще одной особенностью стало разнообразие цветочных, травяных и ягодных чаев.

"Особенно среди пожилых людей. Ведь в России много массивных лесов, много цветов, растений, трав и ягод. Летом отправляйтесь смело в лес и собирайте цветы, травы и ягоды. В деревянном доме вы можете насладиться чашкой цветочного и фруктового чая", – написал китаец.

Чаепитие в России, добавил Росс, остается поводом для посиделок и разговоров. 

Ранее россиянин поделился своими впечатлениями от поездки в США.

Источник: weixin.qq ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
Гость312642
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Мы даже ходим в гости на рюмку чая. Традиция, да - с !
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