Украинских политиков взбесила победа Усика над Джошуа

В Незалежной, как всегда, приплели Россию

Победа украинского боксера Александра Усика над соперником из Британии Энтони Джошуа вызвала странную реакцию у ряда политиков. Так, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев разразился не очень понятным постом на своей странице в "Фейсбуке". Политик заявил, что Россия меняет тактику и спокойно относится к украинским флагам и другой символике на фестивале на Красной площади, например. Мол, это помогает продвигать "русский мир".



Также он сравнил Усика и главу Незалежной Владимира Зеленского. Арьер заявил, что они – одинаковые и оба внутри "ватные".

Высказался в комментариях бывший депутат Рады Игорь Мирошниченко, который заявил, что не болел за Усика и вещал о какой-то "гибридной агрессии врага".

Причина такого отношения к соотечественнику – высказывания Усика о Крыме, его отказ называть полуостров украинским. Боксер, напомним, родился в Крыму и до сих пор продолжает туда ездить, так как там живут его родные.

Сам Усик после триумфа выложил в Инстаграм видеообращение к хейтерам и поклонникам. Говорил спортсмен на русском языке.

Ранее Усик назвал настоящей катастрофой раздоры,которые начались после 2014 года между жителями Крыма и Украины.