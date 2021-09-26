Украинских политиков взбесила победа Усика над Джошуа

Украинских политиков взбесила победа Усика над Джошуа
Александр Усик. Фото: www.instagram.com/usykaa/
В Незалежной, как всегда, приплели Россию

Победа украинского боксера Александра Усика над соперником из Британии Энтони Джошуа вызвала странную реакцию у ряда политиков. Так, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев разразился не очень понятным постом на своей странице в "Фейсбуке". Политик заявил, что Россия меняет тактику и спокойно относится к украинским флагам и другой символике на фестивале на Красной площади, например. Мол, это помогает продвигать "русский мир".

Также он сравнил Усика и главу Незалежной Владимира Зеленского. Арьер заявил, что они – одинаковые и оба внутри "ватные".

Высказался в комментариях бывший депутат Рады Игорь Мирошниченко, который заявил, что не болел за Усика и вещал о какой-то "гибридной агрессии врага".

Причина такого отношения к соотечественнику – высказывания Усика о Крыме, его отказ называть полуостров украинским. Боксер, напомним, родился в Крыму и до сих пор продолжает туда ездить, так как там живут его родные.

Сам Усик после триумфа выложил в Инстаграм видеообращение к хейтерам и поклонникам. Говорил спортсмен на русском языке.

Ранее Усик назвал настоящей катастрофой раздоры,которые начались после 2014 года между жителями Крыма и Украины.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

М
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уксик молорик не прогнулся под свиноголовых стоящих на четырех костях
а стадо злится потому что видят и понимают кто они на самом деле перед этим мужиком
они стадо которое боится своих бандеровцев которых в свое время организовали местные бандиты и запад
Гость311754
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Гость315502
усик ватный и еще хитрый сепар !! судя по его некоторым высказываниям!!
когда же вы твари шароварные передохните?
Гостьнинельнинель
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нельзя реагировать на больных на голову, их лечить надо в изоляции от общества. Усик боец настоящий, мову знает, чего кабенитесь после его удачи.Не мужики, а сплетники-слабаки.
Гость312720
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Юрик
чучела кацапские как всегда за забор смотрят что там у соседей))))) еще и везде в соц сетях у Усика посасывают - мол паРаша с тобой и.т.д.)))) уесосами вы всегда были уесосами и передохните)
Ну сдохнете быстрее вы свиньи хохлятские, только и умеете что завидовать да у новых хозяев в заглот брать.
ГостьИгорь
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Что арьев , что мирошниченко-мерзкая грязь в сравнении с Александром
Юрик
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чучела кацапские как всегда за забор смотрят что там у соседей))))) еще и везде в соц сетях у Усика посасывают - мол паРаша с тобой и.т.д.)))) уесосами вы всегда были уесосами и передохните)
Настоящий ОДЕССИТ
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Уродливый народ хохлоебы. Везде им снятся козни, даже в их <цензура>.
Гость315502
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усик ватный и еще хитрый сепар !! судя по его некоторым высказываниям!!
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