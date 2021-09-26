Украинских политиков взбесила победа Усика над Джошуа

Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Победа украинского боксера Александра Усика над соперником
из Британии Энтони Джошуа вызвала странную реакцию у ряда политиков. Так, нардеп
от "Европейской солидарности" Владимир Арьев разразился не очень понятным
постом на своей странице в "Фейсбуке". Политик заявил, что Россия меняет
тактику и спокойно относится к украинским флагам и другой символике на
фестивале на Красной площади, например. Мол, это помогает продвигать "русский
мир".
Также он сравнил Усика и главу Незалежной Владимира Зеленского. Арьер заявил, что они – одинаковые и оба внутри "ватные".
Высказался в комментариях бывший депутат Рады Игорь Мирошниченко, который заявил, что не болел за Усика и вещал о какой-то "гибридной агрессии врага".
Причина такого отношения к соотечественнику – высказывания Усика о Крыме, его отказ называть полуостров украинским. Боксер, напомним, родился в Крыму и до сих пор продолжает туда ездить, так как там живут его родные.
Сам Усик после триумфа выложил в Инстаграм видеообращение к хейтерам и поклонникам. Говорил спортсмен на русском языке.
Ранее Усик назвал настоящей катастрофой раздоры,которые начались после 2014 года между жителями Крыма и Украины.
Запуск газопровода может не состояться
Турция неоднократно демонстрировала ненадежное поведение в отношении России
а стадо злится потому что видят и понимают кто они на самом деле перед этим мужиком
они стадо которое боится своих бандеровцев которых в свое время организовали местные бандиты и запад