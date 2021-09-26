Рядом с какими овощами категорически нельзя хранить лук

Рядом с какими овощами категорически нельзя хранить лук
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Стоит соблюдать ряд правил, чтобы не испортить урожай

Многие хозяева пренебрегают правилами товарного соседства. А между тем эти нормы крайне важны в обеспечении качества и безопасности продуктов у каждой семьи. Не всякая еда совместима друг с другом для хранения, и особенно – овощи. Многие плоды выделяют высокоактивные вещества биологического происхождения, и не всегда этот процесс нейтрален для "соседей".

Особенно тщательно следует подумать над тем, с чем нельзя хранить лук. Этот овощ не только влияет на свойства остальных продуктов, но и выделяет запахи, передающиеся остальным продуктам. Крайне не рекомендуется хранить его в одной холодильной камере вместе со следующими овощами.

Картофель

Дело в том, что лук – продукт довольно сочный. И испарения с его поверхности в виде внутренней влаги непременно осядут на картофеле, что повлияет на срок его хранения. Из-за влаги начнется процесс размягчения, а затем – прорастания. В худшем случае продукт начнет гнить.

Перец

Здесь может пострадать и сам лук. Влажность и испарения приведут, как в ситуации с картофелем, к размягчению, а затем и завяливанию плотного, упругого плода, который так полезен. Напомним, что перцы выделяются фитонциды – образуемые биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий. Из-за них лук окажется на вкус крайне горьким.

Морковь

Причины те же – крайняя влажность лука. Морковь – растение быстропрорастающее из-за высокой влажности, а потому ее всегда хранят в помещениях с сухим воздухом и даже стараются пересыпать для большей страховки песком. Лишняя влага от луковиц легко впитается оранжевым плодом – ситуация чревата не только прорастанием, но и гниением.

Товарное соседство – вещь довольно важная. У каждого плода имеются свои свойства. Этот момент стоит учитывать, чтобы не испортить в конечном итоге весь урожай.

Ранее эксперты рассказали о том, при какой температуре нужно хранить капусту.

Источник: nashgazon.com
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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