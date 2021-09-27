Пользователи решили сравнить российского лидера с его иностранными коллегами

Британская ежедневная газета Daily Mail опубликовала 26 сентября новость об отдыхе российского лидера Владимира Путина вместе с главой Минобороны РФ Сергея Шойгу в Саяно-Шушенском заповеднике. Комментаторы устроили массовое обсуждение под материалом.

Главным образом, жителей Великобритании поразили снимки, на которых глава государства сидит у палатки и рыбачит в условиях дикой природы. Президент России плавал по реке на катере, ночевал в палатке и ходил в горы, что вызвало у многих неописуемый восторг.

"Кремль опубликовал новые фотографии "мачо" Владимира Путина, идущего по следам бурого медведя и рыбачущего в сибирских дебрях. Видно, как Путин едет на внедорожнике, управляет лодкой на сибирской реке, ловит щуку и гуляет по горам. Он совершил 72-часовой поход по тайге", – говорится в материале.

Кто-то решил сравнить Путина с его американским коллегой Джо Байденом и британским премьером Борисом Джонсоном, выразив уверенность, что физическая форма последних несравнима с той, которая имеется у российского лидера, сообщает 5-tv.ru.

"Суровый образ Путина на природе вовсе не сравнится с Байденом, который катается на велосипеде и поедает мороженое", "Выглядит здоровее, чем Байден с Обамой вместе взятые. И, черт возьми, намного умнее", "И у нас есть фотографии, на которых Байден ест мороженое и выглядит растерянным", "Нет фотографии, на которой он борется с медведем. Я очень разочарован", "Сделал Байдена деревенским идиотом", "Тем временем в Америке Джо Байден тащится к шкафчику за своим сахарозаменителем", – комментируют читатели.

Напомним, поездка президента России вместе с министром обороны в Сибирь состоялась в начале сентября.